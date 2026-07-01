La Policía detuvo al imputado de una causa por amenazas

Durante el procedimiento secuestraron dos armas blancas de interés para la investigación

Integrantes de la Comisaría Seccional Séptima realizaron un allanamiento en el marco de una causa judicial por “Amenaza con el uso de arma blanca”, donde detuvieron al principal imputado, aprehendieron a otras dos personas y retuvieron a una adolescente por entorpecer el accionar policial y resistirse al cumplimiento de la medida judicial.

La medida fue ordenada por el Juzgado de Instrucción y Correccional N° 2 y se concretó el viernes último, alrededor de las 13:00 horas, en un inmueble ubicado en el barrio El Porvenir de esta ciudad.

En la requisa realizada con la presencia de testigos, los efectivos secuestraron un cuchillo tipo carnicero y otro con empuñadura forrada, elementos que guardarían relación con el caso.

Peritos de la Delegación Policía Científica Distrito Cinco realizaron la documentación fotográfica y planimétrica del procedimiento.

Una vez finalizadas las diligencias, los detenidos y los elementos secuestrados fueron trasladados a la dependencia policial, a disposición de las autoridades judiciales; mientras que la menor de edad quedó al cuidado de familiares en carácter de guarda tutelar.



