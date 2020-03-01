El ministro Gonzalez recibió al escribano que denuncia persecución por su labor notarial

El profesional participó de la confección de un acta en una sesión del

Consejo Superior de la UNaF. Ese día denunció haber sido privado de su

libertad y, luego, ser perseguido en su domicilio sólo por efectuar su

trabajo. El titular de la cartera de seguridad le garantizó que ya hay un

expediente judicial sobre el que trabaja la Policía provincial.





En la mañana de este lunes, el ministro de Gobierno, Justicia, Seguridad y

Trabajo, Jorge Abel Gonzalez, recibió al escribano Leandro Parajón,

acompañado por el presidente del Colegio de Escribanos de Formosa,

David Cuño, quienes plantearon su preocupación institucional por

situaciones de persecución que vive el primero como consecuencia de su

labor notarial en el marco de una sesión extraordinaria del Consejo

Superior de la Universidad Nacional de Formosa (UNaF), el 29 de mayo

pasado.





Según relató el profesional, en esa oportunidad, luego de presentarse como

escribano, se ofreció para confeccionar un acta notarial junto con las

autoridades presentes, “a los fines de integrar a todos”.





“Pero como fue de público y notorio conocimiento fui privado de mi

libertad como persona y funcionario, representante de la fe pública, del

Estado de esta provincia, en un cuarto sin luz ni aire, pedí a las personas

tranquilidad y que, por favor, me dejaran salir”, sostuvo.





Y añadió: “Una vez logrado el objetivo, dejé constancia del mismo y me

retiré del lugar. Mi servicio como profesional culminó desde el momento

en que me retiré de allí. Jamás pensé que cumplir con ese deber pudiera

tener un costo tan alto para mi vida y la de mi familia”.

En ese contexto, Gonzalez escuchó el relato de los hechos que, aseguró,

“ya constituyen un expediente judicial sobre el que está trabajando la

Policía de la provincia”.





De esta manera, ratificó el compromiso de “construir unidos una

comunidad segura para todos, en la que el normal ejercicio de una actividad

esencial para la seguridad jurídica, como la notarial, esté cuidada y

resguardada”.