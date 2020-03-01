Ultimas Noticias

El ministro Gonzalez recibió al escribano que denuncia persecución por su labor notarial

El profesional participó de la confección de un acta en una sesión del 
Consejo Superior de la UNaF. Ese día denunció haber sido privado de su 
libertad y, luego, ser perseguido en su domicilio sólo por efectuar su 
trabajo. El titular de la cartera de seguridad le garantizó que ya hay un 
expediente judicial sobre el que trabaja la Policía provincial.

En la mañana de este lunes, el ministro de Gobierno, Justicia, Seguridad y 
Trabajo, Jorge Abel Gonzalez, recibió al escribano Leandro Parajón, 
acompañado por el presidente del Colegio de Escribanos de Formosa, 
David Cuño, quienes plantearon su preocupación institucional por 
situaciones de persecución que vive el primero como consecuencia de su 
labor notarial en el marco de una sesión extraordinaria del Consejo 
Superior de la Universidad Nacional de Formosa (UNaF), el 29 de mayo 
pasado.

Según relató el profesional, en esa oportunidad, luego de presentarse como 
escribano, se ofreció para confeccionar un acta notarial junto con las 
autoridades presentes, “a los fines de integrar a todos”.

“Pero como fue de público y notorio conocimiento fui privado de mi 
libertad como persona y funcionario, representante de la fe pública, del 
Estado de esta provincia, en un cuarto sin luz ni aire, pedí a las personas 
tranquilidad y que, por favor, me dejaran salir”, sostuvo.

Y añadió: “Una vez logrado el objetivo, dejé constancia del mismo y me 
retiré del lugar. Mi servicio como profesional culminó desde el momento 
en que me retiré de allí. Jamás pensé que cumplir con ese deber pudiera 
tener un costo tan alto para mi vida y la de mi familia”.
En ese contexto, Gonzalez escuchó el relato de los hechos que, aseguró, 
“ya constituyen un expediente judicial sobre el que está trabajando la 
Policía de la provincia”.

De esta manera, ratificó el compromiso de “construir unidos una 
comunidad segura para todos, en la que el normal ejercicio de una actividad 
esencial para la seguridad jurídica, como la notarial, esté cuidada y 
resguardada”.