Demoraron a cuatro sujetos y secuestraron armas de fuego durante un operativo

La intervención se produjo durante recorridas policiales para evitar casos de abigeato y otros delitos

Policías de la Jefatura de la Unidad Especial de Asuntos Rurales (UEAR) detuvieron a cuatro individuos que tenían en su poder armas de fuego y despojos de animales silvestres, en la zona periférica de la ciudad de Formosa.

El trabajo preventivo fue realizado por personal del “Grupo Campo” de la UEAR, que intensificó las recorridas en el marco de las acciones preventivas contra el abigeato y otros ilícitos rurales.

Al advertir la presencia sospechosa de los sujetos, se preservó la escena, se pidió apoyo de un móvil de la Delegación Distrito Cinco de la Unidad Regional Uno y se realizaron las diligencias procesales, procediéndose al secuestro de las armas de fuego y despojos de los animales silvestres.

Los demorados y los elementos secuestrados fueron puestos a disposición de la Justicia provincial; mientras continúan las actuaciones para determinar las responsabilidades del caso.