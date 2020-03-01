Familias disfrutan de las propuestas gratuitas del Paraíso de los Niños en vacaciones de invierno

Los kartings, la Casita del Lago, el trencito “Ramal Formosa”, así como peloteros y la pista de educación vial, se encuentran entre los atractivos de este gran complejo.

Con una amplia concurrencia de las familias formoseñas se cumplió la primera semana de actividades recreativas programadas por el Gobierno provincial para pasar las vacaciones de invierno en el Paraíso de los Niños.

Al respecto, la directora del Parque Infantil, la profesora Guadalupe Robles, destacó que “dimos inicio al receso invernal, así que estamos muy contentos porque los días se prestaron. Si bien empezamos con frío y terminamos con mucho calor y viento, eso no quitó la oportunidad para que los niños y las familias puedan disfrutar de los diferentes atractivos”.

Entre ellos, mencionó a la pista de educación vial, a la Casita del Lago, al tren “Ramal Formosa”, los peloteros, entre otros.

A su vez, resaltó la participación de diferentes organismos, como el Ministerio de Turismo, así como también a la Policía Comunitaria, la División Canes y el Cuerpo de Bomberos.

Para finalizar, recordó que dichas actividades libres y gratuitas se desarrollarán hasta el próximo domingo 26, a partir de las 15.30 horas.

Por su parte, el oficial inspector Dante Iván Piriz, jefe de la Sección Canes del Cuerpo Policía Montada, detalló la actividad que desarrollan en el Paraíso de los Niños: “El objetivo es compartir con los chicos y las familias, interactuar con ellos a través de los trabajos de exhibición que realizan los canes con cada uno de sus guías”.

Hizo notar que en dicha sección de la Policía Provincial “actualmente hay 17 personales y tenemos a cargo 30 canes de las distintas especialidades”, como por ejemplo, de exhibiciones, búsqueda de personas, narcóticos y seguridad, es decir lo que comúnmente se ve en los eventos masivos”.

Finalmente, el oficial ayudante Rodrigo Ezequiel Vázquez, del Cuerpo de Bomberos del barrio San Miguel, comentó que “venimos a mostrar parte del trabajo que hacemos día a día, en las intervenciones que realizamos, como los incendios que se dan en la ciudad de Formosa”.

En ese marco, también presentan folletería para hacer hincapié en la prevención de focos ígneos y exhiben sus elementos de trabajo. “Las herramientas que traemos para mostrar son las que competen a nuestra función, como la manga, la lanza, la pala y el rastrillo. Y también nuestro camión hidroelevador que se usa para intervenciones especiales”, culminó.



