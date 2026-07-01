Secuestraron más de 37 kilos de hojas de coca durante un control vial

• ⁠La carga era transportada en una camioneta y se inició una causa por encubrimiento de contrabando

Integrantes de la Dirección General Policía de Seguridad Vial, Delegación Puente Libertad, secuestraron más de 37 kilos de hojas de coca durante un control vehicular.

El procedimiento se concretó cuando los uniformados demoraron la marcha de una camioneta Toyota Hilux, blanca, conducida por un hombre que viajaba acompañado por una mujer, quienes fueron identificados a través del sistema policial.

Durante la verificación del vehículo, los efectivos observaron en la caja de la camioneta varios bultos embalados con cinta y bolsas. En ese momento, el conductor manifestó espontáneamente que se trataba de hojas de coca.

Ante la situación, con intervención de la Unidad Fiscal Federal con asiento en la ciudad de Formosa, se convocó a personal de la Comisaría El Colorado para llevar adelante las actuaciones judiciales, en presencia de testigos.

Al realizar la apertura de los envoltorios, se constató que contenían paquetes con una sustancia vegetal prensada, tratándose de hojas de coca presuntamente destinadas a la comercialización.

Con la colaboración de la Delegación Drogas Peligrosas, se efectuó el pesaje de la totalidad de la carga, que arrojó 37 kilos con 340 gramos, con un aforo estimado en 2.700.000 pesos.

Por el caso, se inició una causa judicial por encubrimiento de contrabando, conforme a la Ley 22.415, quedando el conductor notificado de su situación legal y supeditado a la causa.

La sustancia vegetal fue secuestrada bajo las formalidades legales, destacándose el trabajo coordinado entre Seguridad Vial, la Comisaría El Colorado, Drogas Peligrosas y la Justicia Federal.







