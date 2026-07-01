Clorinda: La Policía sacó de circulación cinco motos y recuperó otra con pedido de secuestro

• Los procedimientos se realizaron durante operativos de prevención y seguridad vial desplegados en distintos sectores

Efectivos del Comando Patrulla de Seguridad Urbana Zona Uno secuestraron cinco motocicletas por infracciones a la Ley Nacional de Tránsito y recuperaron otro motovehículo que registraba pedido de secuestro vigente por una causa judicial de hurto, durante controles preventivos realizados en distintos puntos de la ciudad de Clorinda.

Las intervenciones se concretaron en el marco de los operativos de prevención y seguridad vial dispuestos por la Jefatura de la Unidad Regional Tres, donde los policías detectaron motocicletas conducidas, en su mayoría, por menores de edad, sin la documentación obligatoria, licencia de conducir y casco protector.

Además, varios rodados presentaban caños de escapes libres o adulterados, generando ruidos molestos, sumado al riesgo que representa para la seguridad vial las maniobras temerarias.

Como resultado de los controles, el personal de la Dirección General Policía de Seguridad Vial labró las actas de infracción y dispuso el secuestro de cinco motocicletas, que fueron trasladadas a la dependencia policial y quedaron a disposición de la autoridad competente.

En otro procedimiento, realizado durante recorridas preventivas sobre la Ruta Nacional Nº 86, los efectivos identificaron una motocicleta cuyos guarismos fueron verificados a través del Sistema Integrado de Seguridad.

La consulta permitió establecer que el rodado registraba pedido de secuestro vigente en una causa por “Hurto”, con intervención del Juzgado de Instrucción y Correccional Nº 2, de la Segunda Circunscripción Judicial de la provincia.

Ante esta situación, los uniformados procedieron al secuestro del motovehículo e iniciaron las actuaciones judiciales.

Desde la Policía de Formosa se recordó que estos operativos preventivos se desarrollan de manera permanente con el objetivo de fortalecer la seguridad ciudadana, prevenir siniestros viales y retirar de circulación vehículos que infringen la normativa vigente o se encuentran vinculados a hechos delictivos.