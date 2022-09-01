Secuestraron cocaína y marihuana en el barrio Juan Domingo Perón

• ⁠El procedimiento se inició tras un requerimiento a la línea de emergencias ECO 911 por jóvenes que ocasionaban molestias

Integrantes del Comando Radioeléctrico Policial Zona Cinco secuestraron cocaína, marihuana, dinero en efectivo y otros elementos en el barrio Juan Domingo Perón, de esta ciudad.

La intervención se concretó tras un requerimiento cursado a través de la línea de emergencias ECO 911, por la presencia de jóvenes que ocasionaban molestias en inmediaciones de la Escuela Provincial de Educación Primaria N° 147 “Estado de Israel”.

Al llegar al lugar, los uniformados identificaron a un hombre de 20 años y, en presencia de testigos, realizaron el cacheo preventivo de seguridad y hallaron entre sus pertenencias una billetera que contenía varios envoltorios con una sustancia blanquecina y cigarrillos elaborados de manera casera con una sustancia vegetal.

Ante esta situación, se solicitó la intervención del personal de la Dirección General de Drogas Peligrosas y según las pruebas químicas de orientación se constató que se trataba de cocaína y marihuana.

Además, los policías secuestraron un encendedor, un teléfono celular y una suma de dinero, que fueron incorporados a las actuaciones.

El hombre fue aprehendido y alojado en la dependencia policial, a disposición del Juzgado de Instrucción y Correccional del Fuero contra el Narcocrimen.