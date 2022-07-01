El gobernador Insfrán habilitó la tercera edición del Festival Regional del Alfajor

El destacado evento que reunirá a más de 30 alfajoreros de la provincia y la región se desarrollará hasta el domingo 12 en el Galpón “G” del Paseo Costanero capitalino.

En la tarde de este viernes 10, el gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, dejó habilitada la tercera edición del cada vez más convocante Festival Regional del Alfajor, que es organizado por el Gobierno de Formosa a través del Ministerio de Economía, Hacienda y Finanzas conjuntamente con la Subsecretaría de Empleo.

El primer mandatario estuvo acompañado por el vicegobernador Eber Solís y el ministro de Economía, Hacienda y Finanzas, Jorge Ibáñez, así como de otras autoridades que también se hicieron presentes. Tras la apertura, recorrió la muestra, dialogando con los expositores, al igual que con el público que en un gran número se congregó en el predio ferial.

Cabe remarcar que el evento cuenta con la participación de 31 alfajoreros, de los cuales 17 son de Formosa Capital, seis de interior provincial, siete de Chaco y Corrientes y uno de la República del Paraguay.

En ese marco, el vicegobernador Solís dialogó con la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR), destacando que esta fiesta “significa mucho para todos los emprendedores”.

Subrayó en ese sentido que “al generar estos espacios y brindarles apoyo, ellos encuentran esperanza, ganas de emprender y de hacer cosas que, en este contexto nacional tan adverso que la Argentina está viviendo, es muy difícil de hacerlo”.

Y valoró la presencia del gobernador Insfrán, enfatizando que “una vez más, con hechos demuestra el apoyo a estas actividades” que cuentan con la participación de emprendedores de distintos puntos del territorio provincial.

Además, hizo notar que “hay variedad de alfajores de excelente calidad”, como por ejemplo los elaborados con “guayaba, mamón o mango”.

“Una fiesta para toda la familia”

Por su parte, la subsecretaria de Empleo, Mariángeles Vicentín, puso de resalto que el evento se trata de “una fiesta para toda la familia”, con tres días de duración, es decir hasta el domingo 13.

Informó, asimismo, que este sábado 12, en virtud del partido que la Selección Argentina disputará en la Copa del Mundo, frente a Suiza, se dispuso una modificación en el horario: “El Festival se encontrará abierto al público de 14 a 21 horas”, aclaró.

A su vez, comentó que el concurso inició tras la apertura, de manera que el jurado, compuesto por dos pasteleras, chefs de Formosa, Chaco y Paraguay y un escribano, “ya comenzó a recibir las muestras”.

Del mismo modo, quedó habilitada la página del alfajómetro para que “todos los formoseños puedan elegir su alfajor favorito”, apuntó. El mismo “estará habilitado durante toda la semana y el viernes 17 se dará a conocer el alfajor revelación elegido por el público formoseño”, explicó y cerró invitando a toda la comunidad a participar del evento.







