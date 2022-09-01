Detuvieron a dos jóvenes acusadas de agredir a una adolescente durante disturbios

• El hecho ocurrió en la zona de la rotonda del barrio Centro

Uniformados de la Comisaría El Espinillo detuvieron a dos jóvenes de 19 años, acusadas de agredir físicamente a una adolescente durante disturbios registrados en esa localidad.

El hecho ocurrió durante la madrugada del último domingo, alrededor de la 1:00 hora, en inmediaciones de la rotonda ubicada en la intersección de las calles 9 de Julio y Néstor Kirchner, del barrio Centro.

Según la denuncia radicada por la madre de la víctima, la adolescente participaba de una concentración en la vía pública, a bordo de una motocicleta, cuando dos jóvenes hicieron detener la marcha del rodado y comenzaron a agredirla con golpes de puño y patadas.

Como consecuencia del ataque, la menor de edad fue trasladada al Hospital de El Espinillo, donde fue examinada por el médico de guardia, quien constató lesiones de carácter leves.

A partir de la denuncia y de las actuaciones realizadas, personal de la dependencia inició una rápida tarea investigativa, con la colaboración de personal femenino de guardia, trabajo que permitió detener a las dos presuntas autoras del ataque.

Las imputadas fueron notificadas de su situación procesal, trasladadas y alojadas en la Unidad Penitenciaria de Mujeres de Clorinda.

A raíz del caso, se inició una causa judicial por “Lesiones”, con intervención del Juzgado de Instrucción y Correccional N° 1, de la Segunda Circunscripción Judicial, con asiento en Clorinda.