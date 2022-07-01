Se desplegará un operativo de seguridad ante los posibles festejos de la Selección Argentina

El dispositivo incluirá controles preventivos, restricciones vehiculares, drones y monitoreo permanente en la Plaza San Martín y sus alrededores. El objetivo es permitir el ingreso de las personas caminando hasta el sector de la plaza, no así camiones con acoplados, automóviles con parlantes y motocicletas que realicen maniobras que pongan en peligro la seguridad del tránsito y de las personas.

La Policía de Formosa implementará un amplio operativo de seguridad en el sector de la Plaza General San Martín y zonas aledañas ante los posibles festejos por una eventual clasificación de la Selección Argentina a las semifinales de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

El dispositivo de seguridad comenzará a regir a partir de las 21:00 horas del sábado 11 de julio, jornada en la que el seleccionado nacional enfrentará a Suiza por los cuartos de final del certamen internacional.

La planificación fue dispuesta por el Comando Superior, a través del Departamento Operaciones Policiales, con el objetivo de garantizar la seguridad de los asistentes, preservar el orden público y prevenir cualquier tipo de incidente en un espacio que históricamente concentra celebraciones masivas vinculadas a acontecimientos deportivos de gran convocatoria.

El operativo se desarrollará en un contexto de alta expectativa social por el encuentro entre Argentina y Suiza, situación que podría generar una importante concentración espontánea de simpatizantes en el microcentro capitalino.

En ese marco, se realizarán controles preventivos para impedir el ingreso de elementos considerados peligrosos, objetos cortopunzantes, pirotecnia y bebidas alcohólicas, con el propósito de resguardar la integridad física de quienes participen de los festejos.

Asimismo, se implementarán restricciones a la circulación vehicular mediante cortes preventivos de tránsito en los siguientes sectores:

Avenida 9 de Julio y Saavedra.

Sarmiento y España.

Avenida 25 de Mayo y Julio A. Roca.

José María Uriburu y Sarmiento.

Avenida 9 de Julio y Brandsen.

Avenida 25 de Mayo y Fontana.

Avenida 25 de Mayo y Eva Perón.

Del operativo participarán efectivos de la Jefatura de Policía, Unidad Regional Uno, Comando Radioeléctrico Policial, Dirección de Cuerpos y Servicios Especiales, Dirección General de Policía de Seguridad Vial, Delegación Unidad Regional Uno - Distrito Cinco, Dirección General de Grupos Tácticos, además de personal de la Dirección General de Policía Científica, Informática y Comunicaciones.

Drones, videovigilancia y monitoreo permanente

Como parte del esquema preventivo, la institución desplegará drones, sistemas de videovigilancia, una base móvil de comunicaciones y personal especializado que realizará un monitoreo permanente de la zona donde se prevé la concentración de hinchas.

Desde la fuerza policial se destacó que el objetivo principal es acompañar el desarrollo de los posibles festejos en un marco de tranquilidad, convivencia y respeto, minimizando riesgos para las personas y evitando daños a bienes públicos y privados, solicitando la colaboración de la comunidad para celebrar con responsabilidad, respetar las indicaciones del personal policial y de tránsito, y contribuir para que esta jornada deportiva pueda vivirse de manera segura y ordenada.