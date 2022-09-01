La Policía detuvo a cuatro personas y recuperó objetos sustraídos

• ⁠Los sospechosos fueron sorprendidos cuando trasladaban los bienes en un carrito de fabricación casera

Efectivos de la Subcomisaría Guadalupe esclarecieron un robo en un ex local bailable ubicado en el barrio Fontana de esta ciudad capital, que terminó con dos hombres y dos mujeres detenidos y el secuestro de la totalidad de los elementos denunciados como sustraídos.

El hecho ocurrió el domingo último en el interior del inmueble de un conocido ex local bailable ubicado en avenida Gutnisky y calle Echegaray.

Según la denuncia, desconocidos habrían ingresado al lugar y se llevaron varios ventiladores industriales de pared y una mesa plegable de madera con patas de hierro.

De inmediato, el personal policial realizó la constatación e inspección ocular, con intervención de la Policía Científica, que documentó el lugar y detectó signos de violencia en el pasante del candado de la puerta de acceso al recinto.

A partir de las tareas investigativas y el trabajo articulado con la Sección Robos y Hurtos del Departamento Informaciones Policiales, se aprehendió a dos hombres y dos mujeres, quienes tenían en su poder los bienes denunciados como sustraídos.

Los elementos eran trasladados en un carrito de fabricación casera, cubiertos con una sábana, por lo que se procedió al secuestro de los objetos.

Los cuatro imputados fueron notificados de su situación legal y los hombres quedaron alojados en celdas de la dependencia policial, mientras que a las mujeres se las trasladó a la Unidad Penitenciaria Provincial N° 2.

Por el caso, se inició una causa judicial por “Robo”, con intervención del Juzgado de Instrucción y Correccional en turno durante la feria judicial.