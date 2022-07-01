Se premió a los mejores alfajores en el Festival Regional, que continúa todo el fin de semana

Esta 3° edición cuenta con 31 alfajoreros, de ellos 17 son de Formosa capital, seis del interior provincial, siete de Chaco y Corrientes y un representante de la República del Paraguay

En el marco de la 3° edición del Festival Regional del Alfajor, se realizó el tradicional concurso que premió a los mejores alfajores de esta edición 2026. No obstante, el evento continúa durante todo el fin de semana, el sábado 11 y domingo 12 en el Galpón “G” del Paseo Costanero de la ciudad de Formosa.

A continuación, se detallan los ganadores de esta edición 2026. Así, el 1º puesto lo logró “Yamiel Pastelería” de Yamila Alfonso con el alfajor de naranja y ricota. El 2º puesto fue para “Kika's Pastelería” de Luana Arias con el alfajor de mamón con queso, mientras que el 3º puesto quedó en manos de “Hetereí Panadería” de Rolando Molina con el alfajor de mamón, miel y mandioca.

Además de disfrutar de degustar sabores únicos en este espacio, el público también encontrará diferentes propuestas gastronómicas, espectáculos en vivo y mucho más.

Cabe resaltar que están participando “del festival más dulce del NEA” 31 alfajoreros, de ellos 17 son de Formosa capital, seis del interior provincial, siete de Chaco y Corrientes y un representante de la República del Paraguay.

La apertura

El gobernador Gildo Insfrán dejó habilitado el evento, que tuvo su apertura el viernes 10. También destacar la presencia en la apertura de la edición 2026 del vicegobernador Eber Solís; el ministro de Economía, Hacienda y Finanzas, Jorge Oscar Ibáñez, entre otras autoridades provinciales.

Al respecto, Mariángeles Vicentín, a cargo de la Subsecretaría de Empleo, brindó declaraciones que fueron recogidas por la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR). La funcionaria resaltó el acompañamiento del Gobernador en la inauguración, quien recorrió los stands y dialogó con los emprendedores, “reafirmando el compromiso con el desarrollo de la producción local, el fortalecimiento del sector y la promoción de los productos regionales”.

Por lo tanto, subrayó que se vivió un gran inicio del Festival Regional del Alfajor, con la “grata sorpresa” de haber tenido al primer mandatario, así también celebró que “el público formoseño realmente se volcó a comprar muchos alfajores ya en el primer día”.

Consideró que esto también pone en valor que, “cuando se sostiene una política pública, sucede esto de que, en este caso, el sector alfajorero puede apuntar a crecer y sostenerse en el tiempo”, ya que “esta tercera edición es el reflejo fiel de ello”.

Vicentín, asimismo, afirmó que también “nos llena de orgullo tener a quienes ya nos vienen acompañando hace tres años de las localidades del interior de la provincia de Formosa”, del mismo modo, resaltó la importancia de utilizar los productos locales para producir: “Son los que nos da nuestra tierra formoseña”.

Por todo esto, expuso muy contenta que “el público recibió muy bien a todos los sabores” e invitó a no perderse esta oportunidad de conocer este magnífico evento.

Para finalizar, recordó que existe una página que es alfajometro.com.ar. Se habilitó la misma para que el público defina cuál es el alfajor revelación de este año. Es decir que “queremos darle la voz al formoseño para que pueda elegir su sabor favorito”.



