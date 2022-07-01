La Secretaría de la Mujer capacitó sobre violencia digital, prevención y abordaje con perspectiva de género”

Estuvo destinada a trabajadores del Poder Ejecutivo provincial, del Poder Judicial, referentes de organizaciones no gubernamentales, instituciones educativas y de salud, y de las Áreas de la Mujer de los Municipios.

Este miércoles 8, la Secretaría de la Mujer desarrolló la jornada de capacitación y actualización sobre violencia digital, prevención y abordaje con perspectiva de género. Fue en las instalaciones del salón de la Dirección de Vialidad Provincial (DPV) y tuvo como disertantes a las doctoras Natalia Tafetani, fiscal N° 4 del Ministerio Público de 1° Instancia en la ciudad de Formosa y Verónica López Uriburu, abogada especialista en ciberdelitos, violencia digital y nuevas tecnologías, quienes abordaron la Ley Olimpia.

Esta ley es un conjunto de normativas que reconocen la violencia digital como un delito, sanciona la difusión, publicación o amenaza de compartir contenido íntimo sin consentimiento (ciberviolencia) y obliga a las plataformas digitales a eliminar el material que vulnere la intimidad y la dignidad.

La secretaria de la mujer, la licenciada Patricia Hermosilla, dialogó con la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR) e informó que la propuesta estuvo destinada a “distintas áreas de trabajo del Poder Ejecutivo provincial y del Poder Judicial, como así también a referentes de organizaciones no gubernamentales, instituciones educativas y de salud, y personal de las Áreas de la Mujer de los municipios”,

“Con estas áreas se viene trabajando fuertemente en todo lo que tiene que ver con la prevención y el abordaje de violencias por razones de género”, declaró Hermosilla.

Y comunicó que la propuesta fue desarrollada con el objetivo de “incorporar nuevas herramientas, ver los últimos avances acerca de la temática y abordar todo aquello que tiene que ver con la prevención y el trato hacia las mujeres que están atravesando por este tipo de situaciones de violencia”.

Finalmente, remarcó que “esta idea viene en absoluta sintonía con lo que propone el Gobierno de la provincia de Formosa y la Constitución Provincial, que tiene relación con la igualdad sustantiva y el abordaje de absolutamente todas las formas de violencia hacia la mujer y las diversidades”, cerró.



