El Hospital de Laguna Yema participó de los festejos por el Día de la Independencia con un stand sanitario

Como una oportunidad más para promover el cuidado de la salud y la prevención de las enfermedades, el equipo sanitario ofreció vacunación, consejería en salud sexual y reproductiva, capacitación en RCP y charlas sobre distintos temas.

El Hospital de Laguna Yema participó junto a otras instituciones de la localidad de los festejos realizados el 9 de julio para conmemorar el Día de la Independencia, mediante un stand destinado a informar sobre los servicios sanitarios gratuitos que se encuentran disponibles y, a su vez, promover el cuidado de la salud en la comunidad con la difusión de diferentes temas.

La propuesta interactiva permitió que vecinas y vecinos de todas las edades puedan completar sus esquemas de vacunación y accedan a consejería sobre salud sexual y reproductiva, talleres de Reanimación Cardiopulmonar (RCP), además de charlas sobre primeros auxilios y otros temas orientados al cuidado integral de la salud.

El director del Hospital de Laguna Yema, el doctor Jonathan Martínez Medina, destacó la importancia de aprovechar este tipo de eventos “que habitualmente tienen una asistencia multitudinaria para dar a conocer a la población sobre las prestaciones de salud con las que cuenta nuestro hospital y a las que pueden acceder de forma completamente gratuita. Y a la vez, para ofrecer en el lugar varios de esos servicios, como hicimos en este festejo por el Día de la Independencia”.

En ese sentido, precisó que en el stand “se vacunó a demanda, poniendo énfasis en la vacuna antigripal para los grupos de riesgo, teniendo en cuenta que estamos en plena temporada invernal, cuando las enfermedades respiratorias aumentan su circulación. Por eso debemos utilizar las herramientas que tenemos al alcance como, por ejemplo, la vacuna contra la gripe para hacerle frente a esta enfermedad con la protección correspondiente", explicó el director.

Asimismo, el equipo de salud expuso sobre los distintos métodos anticonceptivos que se entregan gratuitamente en el hospital, acompañado por el asesoramiento sobre el uso correcto de los mismos, con el propósito de alentar a que se tomen decisiones informadas y de fortalecer el conocimiento sobre el cuidado de la salud sexual y reproductiva.

Durante la jornada, también, se desarrollaron espacios destinados a la enseñanza de cómo se debe actuar y cómo se deben brindar los primeros auxilios frente a situaciones críticas, tanto físicas como relacionadas con la salud mental, resaltando la importancia de la intervención temprana hasta que el equipo sanitario especializado llegue al lugar y pueda darle a la víctima la atención y asistencia, necesarias.

Paralelamente, los profesionales brindaron un taller de Reanimación Cardiopulmonar (RCP) básica dirigido principalmente a los niños que visitaron el stand, promoviendo desde edades tempranas el aprendizaje de maniobras que pueden resultar decisivas para salvar una vida ante un caso de emergencia.

Cabe mencionarse, que esta actividad fue organizada de manera articulada con otras instituciones de la localidad, entre ellas la Policía de la provincia, la Oficina de Género, los establecimientos educativos de los distintos niveles y otros organismos que también instalaron sus puestos para compartir con las vecinas y vecinos las acciones y servicios que llevan a cabo en beneficio de la comunidad.

Para cerrar, Medina remarcó que, al igual que la presencia en otras celebraciones, esta fue una importante oportunidad para fortalecer el vínculo con la comunidad “no solo por parte del hospital sino desde las diferentes instituciones, ya que permite difundir las múltiples prestaciones que se ofrecen diariamente a fin de dar las mejores respuestas a las demandas van surgiendo”.











