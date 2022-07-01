Fortalecieron acciones para la prevención del suicidio en El Espinillo

Con una capacitación que contó con la participación interinstitucional de equipos de salud, docentes, fuerzas de seguridad y autoridades de la localidad.

El Gobierno de Formosa, a través del Ministerio de Desarrollo Humano y la Dirección de Salud Mental y Prevención de las Adicciones, llevó adelante esta semana una jornada de capacitación en la localidad de El Espinillo destinada a profundizar las estrategias de prevención del suicidio y fortalecer el trabajo articulado entre las distintas instituciones de la comunidad.

La actividad tuvo lugar en las instalaciones del hospital de la localidad y estuvo encabezada por la directora de Salud Mental y Prevención de Adicciones, la licenciada Selena Copponi, acompañada por las licenciadas Andrea Kerr y Fabiola Iza, coordinadoras de la línea telefónica 0800-888-3364 para la prevención del suicidio, un servicio gratuito que el Gobierno de Formosa pone a disposición de toda la comunidad para brindar contención, orientación y acompañamiento ante situaciones de crisis.

La jornada reunió a docentes y directivos de establecimientos educativos y referentes del área de educación, personal de salud, autoridades policiales y de otras fuerzas de seguridad, además de funcionarios de la Municipalidad de El Espinillo, con el propósito de seguir consolidando una red comunitaria de prevención basada en el compromiso de los diferentes actores sociales.

"La prevención del suicidio es una responsabilidad compartida. Por eso trabajamos de manera articulada con las distintas instituciones comunitarias y de Gobierno, convencidos de que una comunidad informada y comprometida puede detectar tempranamente situaciones de riesgo y acompañar de manera adecuada a quienes atraviesan momentos de crisis", comentó la directora Copponi.

Durante el encuentro se desarrollaron contenidos relacionados con los factores de riesgo y de protección, la detección precoz de señales de alarma, la escucha activa, el acompañamiento respetuoso y la importancia de realizar una derivación oportuna hacia los servicios especializados de salud mental.

Las profesionales hicieron especial hincapié en que las conductas suicidas son prevenibles cuando las personas reciben atención temprana, contención adecuada y acceso oportuno a los dispositivos de asistencia disponibles en el sistema público de salud.

Al respecto, Copponi destacó que la prevención del suicidio requiere una participación colectiva y permanente.”Muchas veces una escucha atenta, una intervención respetuosa y una derivación a tiempo pueden marcar una diferencia muy importante”, señaló.

Y agregó: “El objetivo es que cada institución cuente con herramientas para actuar de manera adecuada hasta que la persona pueda recibir atención profesional”, señaló.

La importancia de la línea 0800

Copponi recordó que la línea gratuita 0800-888-3364 fue creada por el Gobierno de la provincia y “es un dispositivo permanente de prevención del suicidio y asistencia en salud mental” y marcó que su difusión“constituye uno de los pilares de las acciones preventivas que se desarrollan en todo el territorio provincial”.

Acerca de la misma, las coordinadoras del servicio explicaron en la jornada que desde esta línea se brinda atención gratuita, confidencial y especializada a personas que atraviesan situaciones de crisis, pensamientos suicidas o sufrimiento emocional, así como también a familiares, amigos o cualquier persona que necesite orientación sobre cómo actuar frente a estas situaciones.

“Queremos que todas las formoseñas y formoseños sepan que existe un equipo dispuesto a escuchar, orientar y acompañar. La línea 0800 es una puerta de acceso al sistema de salud mental y representa una herramienta fundamental para acercar ayuda a quienes la necesitan en el momento oportuno”, afirmó.

Finalmente, Copponi resaltó que este tipo de capacitaciones forman parte de un trabajo sostenido que el Ministerio de Desarrollo Humano lleva adelante en toda la provincia y agradeció al Gobierno de Formosa por ofrecer los medios para que puedan concretarse en distintos lugares, de la Capital y del interior.



