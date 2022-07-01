Allanamientos por violento desorden con detenidos, retenidos y secuestro de estupefacientes

• ⁠La investigación se inició tras un hecho ocurrido en el barrio Fray Salvador Gurrieri, donde un grupo amenazó a vecinos con machetes, palos y otros elementos

Efectivos de la Comisaría Seccional Novena, con la colaboración de otras áreas policiales, avanzaron en el esclarecimiento de un violento desorden ocurrido en el barrio Fray Salvador Gurrieri, que derivó en allanamientos simultáneos con resultado positivo, la aprehensión de cinco personas mayores, la retención de siete menores y el secuestro de distintos elementos vinculados a la causa.

El hecho inicial se registró el último lunes, alrededor de las 20:30 horas, entre las manzanas 17 y 20 del citado conglomerado habitacional, donde un grupo de personas se desplazaba por la vía pública con palos, botellas, escombros y armas blancas tipo machete, amenazando a vecinos y generando temor en el sector.

Ante la presencia policial, los involucrados intentaron darse a la fuga e ingresaron a un domicilio de la manzana 20. En el lugar intervinieron efectivos de la Comisaría Seccional Novena y de la Delegación Destacamento Desplazamiento Rápido, logrando controlar la situación, asistir a un joven que resultó con lesiones leves y secuestrar elementos utilizados durante el desorden.

En esa primera intervención se procedió a la aprehensión de un joven de 24 años y se notificó la situación procesal a los responsables legales de dos adolescentes, mientras vecinos del sector radicaron la denuncia correspondiente.

Con los elementos reunidos, la Justicia autorizó 6 allanamientos simultáneos en el marco por los delitos de “Amenazas y Lesiones con el Uso de Arma y Arma Blanca, Intimidación Pública, Instigación a Cometer Delitos, Atentado y Resistencia Contra la Autoridad, en Poblado y en Banda, Agravado por la Participación de Menores de Edad”, con intervención del Juzgado de Instrucción y Correccional N° 1 y conocimiento del Juzgado de Menores.

Las medidas judiciales finalizaron este jueves, alrededor de las 11:00 horas, con la aprehensión de cinco personas mayores de edad, tres hombres y dos mujeres, además de la retención de siete menores, lográndose también el secuestro de distintos objetos y elementos de interés para la causa, que fueron documentados por personal de Criminalística.

Durante uno de los allanamientos, los efectivos hallaron un envoltorio de polietileno con sustancia vegetal similar a marihuana, por lo que se solicitó la intervención de la Dirección General de Drogas Peligrosas, cuyo personal realizó la prueba de orientación química y confirmó que se trataba de cannabis sativa. Por disposición judicial, se inició una causa por separado y la propietaria del inmueble fue notificada de su situación legal.

Los mayores aprehendidos fueron notificados de su situación procesal y quedaron alojados a disposición de la Justicia provincial, mientras que cuatro de los menores fueron trasladados al Centro de Atención Integral Juvenil (CAIJU) por orden judicial.