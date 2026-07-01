Se cumplen 17 años de la muerte en servicio del Oficial Principal Gustavo Ramón Bini

Con flores y un minuto de silencio recordaron al Camarada en la Subcomisaría que perpetúa su nombre

La Policía de la Provincia de Formosa evocó un nuevo aniversario del fallecimiento en servicio del Oficial Principal Gustavo Ramón Bini y le rindió cálido homenaje en un acto en la Subcomisaría del barrio Colluccio, que lleva su nombre.

La ceremonia se desarrolló este domingo por la mañana y fue presidida por el Ministro de Gobierno, Justicia, Seguridad y Trabajo, Dr. Jorge Abel González, quien estuvo acompañado por el jefe de Policía, Comisario General Juan Moisés Villagra; y del Subjefe Comisario General Dr. Norberto Rubén Mauri, integrantes de la Plana Mayor Policial, personal superior y subalterno convocados y cadetes de Policía.

También asistieron la madre del extinto policía, Dora Petrona Giménez; su padre, el Sargento Ayudante ® Ramón Bini; su hermana, Dora Bini; la viuda, Zulma Pino, y sus hijos.

El 12 de julio de 2009, la Institución Policial se vistió de luto tras la pérdida de Bini, quien participaba en un procedimiento en una vivienda del barrio 12 de Octubre de esta ciudad.

En aquel entonces, el Oficial Inspector acudió al lugar para intervenir en un caso de desorden. Mientras intentaba interiorizarse sobre la situación, recibió dos disparos que impactaron en su cuerpo.

A pesar de la rápida llegada de refuerzos, el agresor continuó efectuando disparos, lo que obligó a los efectivos a repeler el ataque. El sujeto resultó herido y fue trasladado al Hospital Central, mientras que Bini perdió la vida en cumplimiento de su deber.

Por otra parte, el Ministro Extraordinario de la Sagrada Eucaristía, Sargento Primero Rivarola Cesar, realizó una invocación religiosa, seguido del depósito de ofrendas florales frente al monolito que perpetúa la memoria del Héroe caído, y un respetuoso minuto de silencio en homenaje al Camarada.

La ceremonia finalizó en un marco de recuerdos por el camarada que perdura en los corazones de sus seres queridos y de la Institución policial.







