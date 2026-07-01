La Policía desplegó operativo integral en los festejos tras el triunfo de la selección

Más de 8 mil personas se concentraron en la Plaza San Martín, quienes disfrutaron y celebraron la victoria de la selección sin que se registraran ningún incidente

La Policía de la Provincia de Formosa desplegó un amplio operativo integral de seguridad vial y ciudadana durante el fin de semana, que incluyó controles en zonas estratégicas y garantizó el desarrollo pacífico de múltiples encuentros futbolísticos, de recreación y esparcimiento.

En el marco del amplio dispositivo de seguridad dispuesto ante el partido de la Selección Argentina, se contó con más de 100 policías distribuidos en distintos puntos estratégicos, con personal de la Dirección General Policía de Seguridad Vial para el control del tránsito.

Por otra parte, en la plaza se contabilizaron alrededor de 8 mil personas destacándose el comportamiento que tuvo la gente que concurrió en el lugar, niños, jóvenes y adultos que festejaron el triunfo hasta las 04:00 horas aproximadamente y que al finalizar el festejo regresaron sin inconvenientes a sus hogares.

Por último, los integrantes del Cuerpo de Bomberos llevaron a cabo el barrido de las calles y avenidas principales del pleno centro.

También, un grupo de la Dirección General Policía de Seguridad Vial (DGPSV) llevó a cabo intensos controles de alcoholemia tanto en la capital como en el interior provincial.

El despliegue de recursos humanos y logísticos permitió controlar con alómetros a 707 personas. Se labraron 142 actas de infracción y se detectaron 14 conductores alcoholizados.

Asimismo, quedaron fuera de circulación 10 motocicletas y se retuvieron 51 licencias de conducir por faltas graves a la Ley Nacional de Tránsito.

Desde una mirada integral de prevención, además se diagramó un operativo de seguridad deportiva en la tarde del sábado, con motivo del TORNEO PRIMERA DIVISIÓN “A y B”, que se desarrolló en los estadios de “CLUB FONTANA”, “SAN LORENZO”, “8 DE DICIEMBRE” y “DEFENSORES DEL ROSARIO”.

De la misma manera, se implementó un dispositivo preventivo durante la tarde del domingo por el Torneo Federal “A” AFA 2026, en el marco del encuentro deportivo en el Estadio “SOL DE AMÉRICA”.

Todos estos encuentros deportivos contaron con una marcada presencia policial y se desarrollaron sin incidentes.

En tanto, los operativos de seguridad ciudadana se extendieron tanto en zonas céntricas como en los barrios.



