El PAIPPA y la UPLaB: Otra muestra más de una sinergia en beneficio de los productores

Se llevaron a cabo diversas actividades de vinculación en el marco del próximo 30º aniversario del lanzamiento de esta política revolucionaria que brinda justicia social en el campo, desarrollo en las chacras y soberanía alimentaria, beneficiando a miles de familias rurales.

La doctora en Ciencias Veterinarias Andrea Florentín, decana de la Facultad de Desarrollo Sostenible de la Universidad Provincial de Laguna Blanca (UPLaB), destacó el reciente encuentro desarrollado en la sede de la casa de estudios con productores paipperos cooperativistas, quienes llevaron adelante su asamblea general ordinaria. Además, en ese contexto, se concretaron otras actividades de vinculación promovidas por la institución educativa, en conjunto con organismos del Gobierno provincial.

En diálogo con AGENFOR, subrayó que todo ello se realizó “con el objetivo de fortalecer el cooperativismo entre los productores paipperos de nuestra región y de regiones vecinas”.

De este modo, “se complementó una actividad en sala, donde se escucharon a los diferentes funcionarios de nuestras instituciones, con otra a campo”.

Esta última tuvo lugar en el campo experimental de la UPLaB donde los estudiantes realizan sus prácticas, las cuales son dirigidas a las producciones locales para fortalecer y mejorar la eficiencia de distintas especies, tanto hortícolas como frutícolas, precisó.

En ese sentido, comentó en ese espacio “la UPLaB produce diferentes hortalizas de hoja y de raíz, así como también distintas frutas”.

Esta producción está destinada principalmente al comedor universitario: “Allí no solamente realizan sus comidas nuestros estudiantes, sino también los de la escuela agrotécnica con la que compartimos el predio”, indicó.

A su vez, “con el excedente de nuestra producción, generalmente asistimos también a comedores, a escuelas y a jardines que son de la zona. Y si queda alguna diferencia, se destina a la venta”.

Resaltó, asimismo, que la Universidad “tiene convenios con distintas empresas y productores, pequeños, medianos y grandes”, lo que permite que los alumnos “visiten esos establecimientos y puedan tener también otros puntos de vista para aplicar sus conocimientos”.

Para finalizar, puso de relieve que la UPLaB cuenta con cinco carreras, tres de ellas dependientes de la Facultad de Desarrollo Sostenible: “Son la Licenciatura en Ciencias Ambientales, Ingeniería en Producción Agropecuaria y la Licenciatura en Turismo”, detalló y destacó que la unidad académica a su cargo “aloja a más de 300 estudiantes, quienes están hoy acá formándose”, finalizó.







