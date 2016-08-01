Samaniego fulminó a Paoltroni y Basualdo: “Piensan que están por encima de las leyes”

“Sacarle ventajas a la función pública está en el gen de La Libertad Avanza”, criticó el legislador justicialista.

El presidente del bloque de diputados provinciales del Partido Justicialista (PJ) Agustín Samaniego cargó contra el senador nacional Francisco Paoltroni y el diputado nacional Atilio Basualdo, ambos de La Libertad Avanza (LLA)-Formosa, ya que “utilizan sus lugares en este Gobierno nacional para las prebendas y los beneficios personales”.

“Les sucede lo mismo que a (Manuel) Adorni, el exjefe de Gabinete que se creía que tenía coronita, que pensaba que los privilegios que le daba la función pública los podía llevar a la parte privada”, cuestionó.

Y continuó: “A Paoltroni y Basualdo les pasa exactamente lo mismo. Ellos creen que porque detentan un cargo nacional de senador y de diputado están por encima de las leyes”.

No obstante, “tienen que entender que en nuestra provincia ni Paoltroni, ni Basualdo, ni nadie está por encima de las normas que nos rigen”.

Respecto del senador libertario, recordó que “ha hecho algo ilegal, que fue atentar contra el medio ambiente, por lo que tiene que pagar la multa” superior a los 101 millones de pesos, además de actualización, intereses y costas judiciales, por desmonte ilegal.

Además, mencionó la opacidad que envuelve a un millonario crédito hipotecario a su nombre, así como otro otorgado a Basualdo.

“Se emparentan tanto –dilucidó-. Utilizan sus lugares en este Gobierno nacional para las prebendas y los beneficios personales. No buscan el beneficio de la provincia, ni qué obra pueden traer o qué proyecto favorece a Formosa, de ninguna manera”, repudió.

Adorni

Por otro lado, Samaniego se refirió a la renuncia de Adorni como jefe de Gabinete de Ministros del Gobierno nacional, al ser investigado por presunto enriquecimiento ilícito y dádivas.

“Era un escándalo –describió-. Desde todos los casos (de incremento irregular de su patrimonio personal) hasta el último dato que se conoció de que les hacía sacar bienes a sus empleados con sus tarjetas de crédito”.

Consideró que “realmente fue una locura” haberlo mantenido en el cargo en estos meses, luego de que se descubriera “todo lo que había hecho”.

“El problema es que no se trata solamente de un síntoma, un detalle, una cosa solitaria –advirtió-. Esto forma parte de la estructura del Gobierno libertario: la corrupción. Sacarle ventajas a la función pública está en el gen de La Libertad Avanza”.

Por caso, a modo de ejemplo, planteó: “Si uno ve, cada uno de los funcionarios ha mejorado su posición económica individual producto de haber estado en el Gobierno nacional. Para ellos, el Estado es lo peor, excepto para beneficiarse”, sentenció.



