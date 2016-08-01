Enrique Zanin: "El cumplimiento del pago de salarios y aguinaldo fortalece la economía provincial y brinda previsibilidad al sector privado"

El presidente de la Federación Económica de Formosa, contador Enrique Zanin, destacó la decisión del Gobierno de la Provincia de Formosa de cumplir en tiempo y forma con el pago de los salarios y del Sueldo Anual Complementario correspondiente al primer semestre del año, señalando que esta medida constituye un factor de estabilidad para la economía provincial.

"En un contexto nacional atravesado por la incertidumbre económica, que una provincia pueda afrontar sus obligaciones salariales con responsabilidad demuestra una administración ordenada y un manejo equilibrado de las cuentas públicas. Esa previsibilidad genera confianza y tiene un efecto directo sobre la actividad económica", expresó.

Zanin sostuvo que la visión del gobernador Dr. Gildo Insfrán, orientada a priorizar la estabilidad de los trabajadores y preservar el equilibrio fiscal, también beneficia al entramado productivo y comercial de Formosa.

"Cada salario y cada aguinaldo que llegan a las familias formoseñas se transforman en consumo. Esos recursos vuelven rápidamente al circuito económico, fortaleciendo las ventas del comercio, impulsando la demanda de bienes y servicios y generando un movimiento que alcanza a empresas, pymes, emprendedores y prestadores de servicios de toda la provincia", afirmó.

Finalmente, el titular de la Federación Económica consideró que, frente a una economía nacional sensible y vulnerable, corresponde reconocer las políticas públicas que promueven estabilidad, previsibilidad y dinamizan el mercado interno.

"Desde la Federación Económica de Formosa valoramos aquellas decisiones que contribuyen a sostener la actividad privada, fortalecer el consumo y brindar certidumbre tanto a los trabajadores como a quienes todos los días invierten, producen y generan empleo en nuestra provincia", concluyó.