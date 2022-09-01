Rindieron homenaje a Gustavo Ramón Bini, oficial principal caído en cumplimiento del deber

Se cumplieron 17 años de su fallecimiento, por ese motivo, se celebró un acto para mantener viva su memoria que contó con la presencia de sus familiares.

En la mañana de este domingo 12 se realizó un acto por el 17° aniversario del fallecimiento del oficial principal Gustavo Ramón Bini, caído en cumplimiento del deber, en la subcomisaria del barrio Colluccio de la ciudad de Formosa.

El ministro de Gobierno, Justicia, Seguridad y Trabajo de la provincia de Formosa, Jorge Abel Gonzalez, acompañó la ceremonia de homenaje por parte de la Policía provincial, y resaltó que el oficial principal Bini, en cumplimiento del deber, ofreció lo más preciado que tenía: “su vida”.

“Así que recordarlo es siempre un momento de reflexión, dolor y fundamentalmente de memoria”, enfatizó. Y agregó que rendirle homenaje es también “compartir con sus hijos y sus familiares este momento”.

Por eso, el funcionario marcó que “es importante en toda institución mantener viva la memoria”, sobre todo, “en el cumplimiento de la tarea de la Policía”, donde “el poner en riesgo la vida forma parte del ejercicio de la función”.

Por consiguiente, “quienes ofrendan su vida en cumplimiento del deber, permanecen en la memoria de la institución, marcando a cada uno de los integrantes de ella”, acentuó González.

“Un pedazo de la historia”

En otro momento de sus declaraciones que recogió AGENFOR, puntualizó, asimismo, que recordarlo a Bini “es recordar un pedazo de la historia de la institución porque viene de una familia de policías” e indicó que “su padre es una persona muy querida por toda la tarea que desarrolló no solamente en los aspectos de la seguridad pública, sino también en los de carácter social y deportivos”.

Se trata de “Moncho” Bini, “como lo conocemos, quien es toda una institución dentro de la Policía”, aseveró el ministro.











