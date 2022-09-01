Abrió la Gala de Invierno 2026 con un emotivo concierto en el Teatro de la Ciudad

Uno de los momentos más especiales fue la interpretación de "Vamos Argentina", que despertó el entusiasmo del público con aplausos y cánticos de aliento para nuestra Selección.

En la noche del sábado 11 en el Teatro de la Ciudad de Formosa, se llevó a cabo la presentación de la Gala de Invierno 2026 del concierto “Raíces que suenan”, donde desplegaron todo su talento los alumnos de los talleres de violín y n’vike.

La coordinación en el escenario estuvo a cargo del profesor Daniel Rojas y los docentes Lucas Gamarra y Micaela Villordo, cabe destacar que también se contó con artistas invitados para la ocasión.

La Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR) recogió las declaraciones de Graciela Marechal, a cargo de la Subsecretaría de Cultura de la provincia de Formosa, quien valoró la importancia de esta actividad impulsada desde la Dirección de Acción Cultural.

Este evento es posible gracias a que existe una permanente afluencia de público a los talleres de violín y n’vike, por eso, la funcionaria indicó que se busca a través de este ciclo de invierno “mostrar el proceso que llevan adelante los alumnos durante el año”.

En ese sentido, aseguró que es “un orgullo para nosotros la presentación de estos talentos”.

Después, consultada por los talleres en general, indicó que hay más de 30 que están activos y se dictan de manera libre y gratuita en diferentes espacios de la ciudad capital.

A quienes estén interesados en participar, aclaró que los talleres están abiertos durante todo el año y para mayor información invitó a acercarse a la Subsecretaría de Cultura, ubicada sobre la calle Saavedra esquina Eva Perón de la ciudad capital.



