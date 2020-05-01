Refuerzan el llamado a vacunarse contra la gripe

Ante el aumento estacional de las enfermedades respiratorias, recuerdan que la vacuna antigripal está disponible de manera gratuita en hospitales y centros de salud de toda la provincia para los grupos de riesgo.

En el marco de la Campaña de Vacunación Antigripal 2026, el Ministerio de Desarrollo Humano de Formosa reiteró el llamado a las personas que integran los grupos de riesgo a aplicarse la vacuna antigripal, teniendo en cuenta que en la temporada invernal se espera, año tras año, el incremento de la circulación de virus respiratorios.

El subsecretario de Medicina Sanitaria, bioquímico Marcelo Cañete, recordó que la provincia dispone de dosis suficientes en todos los efectores de salud y remarcó que la vacunación constituye una medida preventiva fundamental para reducir las complicaciones asociadas a la gripe.

“Durante el invierno aumenta la circulación del virus influenza y de otros virus respiratorios. Por eso insistimos en la importancia de que todas las personas que están incluidos en los grupos considerados de riesgo se acerquen al hospital o centro de salud más cercano para recibir la vacuna antigripal y tener una mayor protección”, afirmó.

El funcionario señaló que el sistema público de salud mantiene de manera permanente el acceso gratuito a las vacunas del Calendario nacional de Inmunizaciones en todo el territorio provincial, tanto en la Capital como en el interior.

“Gracias a la decisión política del gobernador Gildo Insfrán de fortalecer permanentemente el sistema sanitario, hoy contamos con las vacunas disponibles en toda la provincia. Solo es necesario concurrir con el DNI a los efectores sanitarios que estén más cerca del domicilio o donde les quede más a mano para completar todos los esquemas correspondientes a cada una de las vacunas”, indicó.

Cañete recordó que deben vacunarse las embarazadas, las puérperas que no hayan recibido la vacuna durante el embarazo, las niñas y niños de entre seis meses y dos años, y las personas desde 65 años en adelante. También, quienes tienen entre dos y 64 años con enfermedades de base, además del personal de salud y el personal estratégico.

Asimismo, explicó que la vacuna antigripal puede aplicarse en el mismo momento junto a otras vacunas “ya que esto no tiene riesgo ni contraindicación”.

Al concluir, que a fin de hacerle frente a la época de invierno con la protección adecuada “es oportunoque las personas revisen sus carnet de vacunación o si tienen dudas se acerquen a consultar a los vacunadores y completen los esquemas que tienen pendientes. Es decir, que además de ponerse al día con la antigripal, puedan aprovechar y colocarse otras vacunas que faltan”.



