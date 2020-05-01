Con más de 800 corredores, el IAS celebró su 60° aniversario con una exitosa media maratón en Formosa

En el marco de las celebraciones por el 60° Aniversario del Instituto de Asistencia Social (IAS), se llevó a cabo un evento deportivo y recreativo que reunió a familias, atletas locales, de provincias vecinas y del Paraguay.

En la tarde de este jueves 9, el Instituto de Asistencia Social (IAS) celebró sus 60 años de vida institucional con una Media Maratón, que contó con modalidades competitivas de 21K y 7K, además de una instancia participativa para toda la familia de 1K.

El evento, que congregó a poco más de 800 inscriptos, atrajo a corredores de Formosa Capital, a delegaciones del interior provincial, de jurisdicciones vecinas y de la República del Paraguay.

En ese contexto, el administrador general del IAS, Edgar Pérez, compartió su satisfacción por el balance de la jornada y analizó el impacto de la iniciativa. “Es una de las tantas maneras que encontramos de celebrar un aniversario más de esta institución de Gobierno. Lo importante es ver cómo resulta cada vez que la política pública y el Estado están presentes generando estas oportunidades”, subrayó.

Pérez contrastó la realidad y el esfuerzo de la provincia de Formosa frente al complejo escenario que se vive a nivel federal al asegurar que “en una Argentina donde hoy desde el Estado nacional no hay apoyo para este tipo de cosas, en Formosa la decisión del gobernador Gildo Insfrán de darle incluso rango constitucional al deporte y generar todas las herramientas nos permite a nosotros, como IAS y junto a otras áreas de gobierno, generar esta oportunidad para todos los que les gusta correr”, enfatizó el funcionario.

Asimismo, remarcó que este tipo de eventos sirve para “juntar a la comunidad en un momento complejo, poniéndole alegría, ganas y mucha energía”.

Continuidad de las acciones y receso invernal

Respecto a cómo proseguirá la agenda de celebraciones por los 60 años del organismo, el titular del IAS anticipó que las actividades no se detienen, sino que se sostienen a través de los diversos programas de responsabilidad social que caracterizan a la institución.

“Seguimos con mucha actividad de política pública, como el trabajo que se realiza en Equinoterapia, el programa ‘Suma Conciencia’, los Clubes Digitales y la articulación permanente con las escuelas especiales”, enumeró Pérez.

Por último, de cara a la segunda mitad del año, concluyó: “Esta propia actividad deportiva nos sirve para programar otras acciones futuras. Si bien ahora estamos entrando en la etapa de receso invernal, este tiempo nos permite planificar y proyectar con fuerza todo lo que resta del año”.



