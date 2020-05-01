Aprehendieron a tres hombres, retuvieron a un menor y recuperaron bienes sustraídos

• Los elementos fueron hallados en distintas intervenciones

Efectivos de la brigada de investigaciones del Comando Patrulla de Seguridad Urbana de la Unidad Regional Tres, concretaron distintos procedimientos en la segunda ciudad, que culminó con la aprehensión de tres hombres, un menor de edad retenido y secuestros.

La primera intervención fue este martes último, alrededor de las 16:00 horas, en la zona de las calles José Fernández Cancio y Alberdi, del barrio Centro, tras tareas investigativas por la sustracción de elementos del interior de la sede partidaria.

Durante esa actividad, los investigadores hallaron a dos hombres en un espacio baldío, manipulando bienes que guardaban relación con la causa, y fueron aprehendidos.

En el lugar se secuestraron ventiladores industriales, elementos informáticos, un router, entre otros objetos vinculados a la investigación.

Allí, los integrantes de la Delegación Policía Científica documentaron el procedimiento y los secuestros fueron trasladados para las diligencias correspondientes.

Por otra parte, el miércoles cerca de las 09:30 horas, en inmediaciones del sector conocido como Tanque Naranja del barrio San Miguel, los efectivos aprehendieron a un joven de 19 años que era investigado por un hecho delictivo, con intervención del Juzgado de Instrucción y Correccional N° 1 de la Segunda Circunscripción Judicial.

Ese mismo día, cerca de las 15:25 horas, en el barrio 6 de Enero, personal de la misma brigada retuvo a un adolescente de 17 años, implicado en otro hecho de hurto y hallaron en su poder dos taladros percutores, que fueron incautados para la investigación.

Los aprehendidos y todos los bienes secuestrados fueron trasladados a sede policial, quedando a disposición de la Justicia provincial.