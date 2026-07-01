REFSA Hidrocarburos intensifica las tareas de workover en Palmar Largo

Los trabajos, centrados en el reemplazo de la cañería de producción, buscan restituir el óptimo rendimiento del yacimiento ante los desafíos operativos del sector.

El responsable de los trabajos de workover de REFSA Hidrocarburos, Roberto Sanmartano, detalló detalles técnicos de las labores de mantenimiento correctivo que se ejecutan en un pozo petrolero del Palmar Largo 6, el cual debió ser intervenido con un equipo de workover debido a una rotura en su cañería de producción que había interrumpido su extracción habitual.

“Estamos trabajando a unos 2.065 metros de profundidad aproximada, es decir, dos kilómetros y un poco más hacia adentro”, precisó y puntualizó que “actualmente nos encontramos a mitad de la etapa del programa de reparación, desarmando la cañería dañada para completarla con una cañería nueva”.

El especialista explicó que “el pozo operaba mediante el sistema de asistencia por gas lift, técnica en la cual se inyecta gas por el espacio anular hacia la cañería de producción para alivianar el fluido por cuestión de peso y propiciar el surgimiento”.

Además, señaló que la intervención incluyó una limpieza profunda que alcanzó los 3.000 metros, asegurando que las condiciones del pozo queden garantizadas para volver a responder de la misma manera que lo hacía anteriormente, con estimaciones productivas que rondaban los seis a siete metros cúbicos diarios.

Asimismo, indicó que “en lo que va del año, la compañía ya concretó cuatro intervenciones con equipos de workover”, quedando “al menos tres más”, anticipó y destacó que “estas acciones permiten mantener los niveles de extracción en la cuenca y consolidar el rendimiento de pozos estratégicos”.

Al concluir, Sanmartano remarcó el impacto fundamental que significa el rol del Estado provincial a través de REFSA en un contexto donde los costos operativos son sumamente elevados para el sector hidrocarburífero afirmando que “esto una empresa privada no lo haría por los costos que implica”.







