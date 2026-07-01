El Espinillo: Reunión informativa por definición del Torneo Homenaje a "Milán López"

La Sala de Sesiones del Concejo Deliberante fue escenario de una reunión clave para la organización de la gran jornada final del Torneo Homenaje a "Milán López" de fútbol. Las máximas autoridades de la casa legislativa, el presidente Martín Sotelo y la vicepresidenta Angélica Cardozo, brindaron un cordial recibimiento a los directivos y representantes del Club Unión, Club Sarmiento y Club Atlético El Espinillo.

Durante el encuentro, las autoridades y dirigentes dialogaron extensamente sobre los aspectos logísticos, organizativos y de seguridad necesarios para garantizar que la definición del torneo se desarrolle en un marco de orden, respeto y camaradería este Domingo 02 de Agosto.

Entre los puntos principales acordados, se confirmó que el partido definitorio se llevará a cabo en la cancha del Club San Miguel, escenario en el cual el Club Atlético El Espinillo actuará en condición de local.

"Desde el Concejo Deliberante reafirmamos nuestro compromiso constante con el fortalecimiento del deporte de nuestra comunidad, apoyando el trabajo diario que realizan los clubes locales", señalaron.



