Recuperaron una motocicleta robada, tras una rápida investigación policial

Fue realizada en el marco de una causa judicial por “Robo calificado”

Investigadores de la Sección Robos y Hurtos del Departamento Informaciones Policiales recuperaron una motocicleta Appia City Plus, de 110 cilindradas, que registraba pedido de secuestro.

La investigación se inició tras la denuncia de la sustracción de su motocicleta durante la madrugada del miércoles último, en el barrio Obrero de esta ciudad.

En medio de las averiguaciones, alrededor de las 15:30 horas, los policías localizaron la motocicleta abandonada en la vía pública, en la intersección de las calles Nacimiento Filho y Ayacucho, donde procedieron a su secuestro.

El rodado recuperado fue trasladado a la dependencia policial; mientras que la investigación continúa para identificar y aprehender al responsable.



