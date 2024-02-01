Allanaron una vivienda y secuestraron un rifle

Fue en el marco de una investigación judicial por “Amenazas con el uso de arma de fuego”

Integrantes de la Comisaría Seccional Tercera aprehendieron a un sujeto y secuestraron un arma de fuego, durante un allanamiento en un inmueble del barrio Vial de esta ciudad y una requisa vehicular.

La medida judicial se realizó el jueves, por orden del Juzgado de Instrucción y Correccional Nº 2 e incluyó una minuciosa inspección en todos los ambientes de la vivienda.

Como resultado del procedimiento, dentro de una habitación utilizada como taller, hallaron un rifle calibre 22, sin sistema de cerrojo y sin cargador colocado.

El arma fue documentada por personal de la Dirección General de Policía Científica y secuestrada como elemento de interés para la investigación.

El detenido fue notificado de su situación legal y recuperó su libertad, supeditado a la resolución de la causa.



