Lo sorprendieron cuando salía de una casa y lo aprehendieron

El sospechoso intentó escapar al advertir la presencia policial

Integrantes del Comando Radioeléctrico Policial de Pirané detuvieron a un hombre que saltó el muro perimetral de una casa junto a otro sujeto, en el barrio 60 Viviendas.

El procedimiento se concretó durante la tarde del jueves último, cuando los policías realizaban patrullajes preventivos por las calles internas del sector.

Allí sorprendieron a los dos hombres y uno de los individuos logró darse a la fuga hacia una zona boscosa.

Tras su identificación, se estableció que el detenido registraba antecedentes y causas judiciales en trámite en la Comisaría Pirané, razón por la cual fue trasladado a la dependencia policial.

Cabe aclarar que el propietario no estaba en la vivienda al momento del hecho, quien agradeció la oportuna intervención policial.

El detenido permanece alojado a disposición de la Justicia provincial; mientras continúan las diligencias para establecer las circunstancias del hecho.

La Policía mantiene el operativo de búsqueda del segundo sospechoso, quien ya fue identificado, con recorridas y tareas investigativas en distintos sectores de la localidad.