Recuperaron una motocicleta robada en el barrio Obrero

• El sospechoso ya fue identificado y su detención sería inminente

Efectivos de la Brigada de Investigaciones de la Unidad Regional Uno recuperaron una motocicleta que había sido sustraída de una vivienda del barrio Obrero de esta ciudad, tras una rápida investigación que incluyó relevamiento de cámaras de seguridad y tareas de campo.

El hecho fue denunciado durante la mañana de este lunes por el propietario de una motocicleta Gilera Smash 110 cilindradas, quien manifestó que delincuentes la sustrajeron entre las 21:00 horas del domingo último y las primeras horas de este lunes, cuando se encontraba en su domicilio del barrio Obrero.

A partir de la denuncia, los investigadores desplegaron un amplio trabajo de campo, analizaron registros fílmicos y contaron con la colaboración de vecinos, lo que permitió reconstruir el recorrido realizado por el presunto autor con el rodado sustraído.

Como resultado de las averiguaciones, los policías hallaron la motocicleta abandonada en el barrio San Jorge, donde fue secuestrada conforme al procedimiento legal. Posteriormente, el vehículo fue trasladado a la dependencia policial para las diligencias periciales y, una vez finalizadas las actuaciones judiciales, será restituido a su propietario.

La investigación permitió además establecer la identidad del presunto responsable del ilícito, por lo que continúan las actuaciones con intervención de la Justicia y su detención sería inminente.