Detuvieron a un sujeto acusado de herir a dos hombres con un cuchillo

• El procedimiento fue realizado tras una gresca

Efectivos de la Subcomisaría Namqom aprehendieron a un hombre y secuestraron el cuchillo que habría utilizado para lesionar a dos sujetos durante una pelea callejera.

El ilícito ocurrió el domingo último, alrededor de las 8:00 horas, cuando vecinos alertaron a la Policía sobre una gresca en calles internas del barrio Namqom, de esta ciudad.

Al llegar al lugar, los uniformados observaron que los involucrados se dispersaban y hallaron a uno de los lesionados con una herida de arma blanca en la zona del tórax, quien fue trasladado al centro de salud para recibir asistencia médica.

En continuidad con las tareas investigativas, los policías se dirigieron a un inmueble de la misma comunidad, donde encontraron a otro hombre con una herida cortante en el abdomen y lo trasladaron en ambulancia hasta el Hospital Distrital N° 8.

Según las averiguaciones realizadas, ambos fueron lesionados por el mismo agresor y minutos después lo capturaron.

Durante el procedimiento también secuestraron entre sus prendas un cuchillo de cocina, que sería el arma utilizada para cometer las agresiones.

A todo esto, el personal de la Delegación Policía Científica realizó las actuaciones y pericias; mientras que se confirmó que uno de los heridos permanecía en observación médica.

El detenido fue trasladado hasta la dependencia policial, donde quedó a disposición de la Justicia provincial.