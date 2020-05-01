Jofré rubricó convenio de cooperación con el intendente de Tigre Julio Cesar Zamora

La Municipalidad de Formosa y el Municipio de Tigre, de la provincia de Buenos Aires, suscribieron un convenio de cooperación y fortalecimiento institucional orientado al desarrollo tecnológico y la promoción turística, con la firma de los intendentes Jorge Jofré y Julio César Zamora.

El acuerdo, rubricado en la ciudad bonaerense, establece un marco de colaboración recíproca entre ambas comunas para avanzar en la modernización del Estado, el gobierno electrónico y la difusión conjunta de atractivos locales, con el objetivo declarado de construir ciudades modernas, participativas e inclusivas, centradas en el bienestar del vecino.

Entre los ejes previstos figuran el intercambio de experiencias en gestión pública e innovación, la implementación de tecnologías digitales, la promoción turística compartida y la capacitación de recursos humanos en áreas técnicas y administrativas. Las acciones se instrumentarán mediante programas específicos, transferencia de buenas prácticas, actividades conjuntas y actas complementarias que precisarán plazos y recursos para cada iniciativa.

Tigre lleva adelante desde hace años una política pública de innovación digital que incluye la Escuela Municipal de Tecnología y Robótica, un panel de gestión unificado para el análisis de datos y una red de conectividad gratuita en plazas y parques del distrito.

En el plano turístico, el municipio bonaerense impulsa encuentros como el networking "Destino Tigre", pensado para articular a prestadores y agencias de viajes en torno al Delta y su oferta cultural.

El convenio no implica erogación ni compromiso presupuestario para ninguna de las partes y tendrá una vigencia de dos años, prorrogables por acuerdo mutuo. Ambas comunas designarán unidades de enlace encargadas de coordinar las acciones derivadas del acuerdo y de hacer seguimiento de sus objetivos.



