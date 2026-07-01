Recuperan motocicletas robadas en operativos preventivos

⁠Uno de los rodados tenía pedido de secuestro activo y presentaba adulteración en la numeración del motor

Integrantes de la fuerza provincial recuperaron dos motocicletas vinculadas a hechos contra la propiedad, durante procedimientos realizados este sábado en diferentes sectores de la ciudad.

El primer operativo se llevó a cabo alrededor de las 15:30 horas sobre la Ruta Nacional N° 11, a la altura del kilómetro 1179, frente a la Base del Comando Radioeléctrico Policial de Seguridad Urbana Zona Cinco.

En el marco de controles preventivos, los uniformados interceptaron al conductor de una motocicleta Honda Wave. Al verificar sus datos, constataron que tenía pedido de secuestro en una causa por hurto.

Durante la inspección, se detectaron irregularidades en la numeración del motor, confirmadas luego por integrantes de la Dirección General Policía de Seguridad Vial. En el lugar también trabajó personal de la Delegación Policía Científica, que realizó las pericias correspondientes. El rodado fue secuestrado y el hombre quedó detenido a disposición de la Justicia provincial.

El segundo procedimiento ocurrió cerca de las 21:50 horas, cuando efectivos de la Comisaría Seccional Cuarta, tras tareas investigativas, localizaron en el barrio Urbanización España una Motomel DLX negra, sin dominio colocado. La moto estaba relacionada con un robo ocurrido en jurisdicción de Lote 111, por ello, fue secuestrada y trasladada a sede policial, cumpliendo con las formalidades legales.