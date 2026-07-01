Detectaron que una mujer extranjera ingresó al país de forma irregular

El procedimiento se realizó en el sector de Doña Lola, en Isla de Oro

Personal policial detectó a una mujer de nacionalidad colombiana que habría ingresado al país por el sector conocido como Doña Lola, en Isla de Oro, y se dio intervención a los organismos competentes.

El procedimiento fue realizado el sábado último a las 16:30 horas por efectivos del Departamento Informaciones Policiales y Comisaría Bernardino Rivadavia, quienes identificaron a la mujer y convocaron al lugar a personal de la Dirección Nacional de Migraciones.

Tras las verificaciones correspondientes, Migraciones constató que la ciudadana extranjera no registraba ingreso regular al territorio nacional, motivo por el cual se iniciaron las diligencias administrativas de rigor.

La situación fue informada a la Unidad Fiscal Federal, y se dispuso que la Dirección Nacional de Migraciones, como órgano administrativo competente, continúe con el trámite correspondiente.

En ese marco, se notificó a la mujer sobre las actuaciones y se coordinó su traslado preventivo hasta un lugar de resguardo, donde permanecerá hasta la continuidad del procedimiento administrativo.

Las diligencias prevén su posterior traslado hacia el paso habilitado de ingreso y egreso correspondiente, conforme a las disposiciones legales vigentes en materia migratoria.



