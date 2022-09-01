Reabrieron el plazo de la DDJJ 2026 para los estatales que incumplieron su presentación

Están exceptuados el personal policial, el docente frente al aula y el agente pasivo.

La subsecretaria de Recursos Humanos, la licenciada Gladis Mazza, informó que la declaración jurada 2026 fue reabierta para los casos de los agentes estatales activos que incumplieron el período de su presentación, el cual se extendió desde el 1° de enero hasta el 31 de marzo de este año.

“La apertura es exclusivamente para aquellos que han incumplido en el tiempo asignado a la completitud de la declaración jurada 2026”, explicó la funcionaria al dialogar con AGENFOR y recordó que dicho trámite estuvo vigente del 1° de enero hasta el 31 de marzo de este año en: www.formosa.gob.ar/miportal.

“Ese es el término natural para completar la declaración jurada”, remarcó y explicó que inclusive se amplió esa fecha límite a abril.

En ese sentido, enfatizó que “quienes incumplieron la presentación recibieron el reclamo de su área de Personal y, en algunos casos, se les aplicó el régimen disciplinario de sanciones”.

De manera que “ahora, desde el 1° de julio hasta el 31 de diciembre del presente año, todas estas personas que han incumplido y que también recibieron la notificación del apercibimiento, con distintos niveles de sanción, pueden completar su declaración jurada”.

En este punto, la subsecretaria Mazza puso de relieve que este es un trámite que los agentes activos de la Administración Pública Provincial “tendrán que hacer todos los años”, por lo que hizo hincapié en que “tenemos que empezar a acostumbrarnos y crear el buen hábito de completarlo”, en especial, en su primera instancia de presentación.

Aclaró, a su vez, que los policías no deben realizar esta diligencia, como tampoco los docentes que están frente a alumnos.

Asimismo, aconsejó que quienes tengan dudas sobre cómo cumplimentar este procedimiento “se dirijan al área de Personal de su propio organismo o bien que nos consulten a nosotros, que los vamos a orientar”.

En el caso de “aquellos que necesiten rectificar algún dato porque ha cambiado la situación desde que completaron la declaración jurada, en el plazo del 1° de enero al 31 de marzo, también van a poder entrar por rectificatoria para actualizar la información”, finalizó.



