La Reserva “Guaycolec” recibió cerca de 470 visitantes durante el fin de semana

Los turistas fueron de Santa Cruz, Entre Ríos, El Calafate, Buenos Aires, Formosa Capital y de distintas localidades del interior provincial.

La Reserva de Animales “Guaycolec”, dependiente del Ministerio de la Producción y Ambiente, recibió durante el sábado 11 y el domingo 12 a aproximadamente 470 visitantes, quienes participaron de las visitas guiadas y recorrieron este espacio dedicado a la conservación, la educación ambiental y la protección de la fauna silvestre.

Según informaron desde el MPyA, en la jornada del sábado se registró el ingreso de 30 automóviles y dos motocicletas, con una concurrencia aproximada de 150 personas. La Reserva recibió visitantes provenientes de Santa Cruz, Entre Ríos, El Calafate, Buenos Aires, Formosa Capital y de distintas localidades del interior provincial.

En tanto, el domingo ingresaron 50 automóviles, 15 motocicletas y un colectivo, alcanzando una asistencia aproximada de 320 personas.

Además, se recibió la visita de un contingente de niños, niñas, jóvenes y familias del grupo “Boy Scouts”, quienes participaron de las actividades guiadas y conocieron la diversidad de especies que habitan la Reserva.

La importante concurrencia registrada durante el fin de semana reafirma el interés de la comunidad y de quienes visitan la provincia por los espacios destinados a la conservación de la biodiversidad, la educación ambiental y el turismo de naturaleza, promovidos por el Gobierno de Formosa a través del Ministerio de la Producción y Ambiente, se subrayó desde la cartera.







