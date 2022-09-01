Con múltiples propuestas, comenzó la colonia de vacaciones de invierno en el Paraíso de los Niños

Deste lunes 13 y hasta el domingo 26 de julio, el tradicional espacio recreativo abrió sus puertas todos los días desde las 15:30 horas, con atractivos lúdicos, paseos y juegos recreativos para el disfrute libre y gratuito de las familias formoseñas durante el receso escolar.

Eesde n el marco del inicio del receso escolar invernal, el Gobierno de la provincia de Formosa puso en marcha la temporada de actividades en el Complejo Paraíso de los Niños. La propuesta, de acceso libre y gratuito, se extenderá de lunes a lunes hasta el próximo domingo 26 de julio.

Al respecto, la directora del Parque Infantil “Paraíso de los Niños”, Guadalupe Robles dialogó con AGENFOR y destacó la alegría de iniciar este ciclo: “Dimos inicio a la temporada de colonias de vacaciones de invierno de Formosa y como todos los años, a través del Gobierno de la provincia, esta casa es una fiesta de lunes a lunes a partir de las 15.30 horas, para que los niños y la familia formoseña puedan venir a disfrutar de los diferentes atractivos”.

Entre las múltiples opciones que ofrece el parque de manera permanente se encuentran los kartings en la pista de educación vial, la casita del lago y los peloteros.

Asimismo, Robles precisó que durante los fines de semana se agrega el funcionamiento de los botes a pedal y el tradicional trencito del “Ramal Formosa”.

También indicó que “los profesores en Educación Física del Parque Acuático ‘17 de Octubre’, brindan juegos recreativos”, anticipando que “estamos organizando con otros organismos de Gobierno, para más propuestas lúdicas”.

En este sentido, detalló que se dispuso un equipo de aproximadamente 25 personas distribuidas en diferentes turnos y precisó que “a la mañana realizamos todo lo que es la parte de mantenimiento, limpieza, pintura y reparación de juegos, y por la tarde se suma el grupo encargado de las distintas postas de cada atractivo, siendo responsables de la seguridad y de que los niños puedan disfrutar de cada juego”.

Por su parte, la profesora en Educación Física María de los Ángeles Pereira, comentó que “tenemos propuestas lúdicas como juegos de persecución y juegos masivos, pensados para que participen chicos de distintas edades de manera integrada”.

De este modo, expresó que “se trata de una propuesta muy buena para las familias” y resaltó que “genera una gran satisfacción trabajar para los niños y brindarles esta dinámica para que vengan a compartir y disfrutar”.







