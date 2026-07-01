Por el Mes de la Educación Especial, habrá actividades abiertas a la comunidad en toda la provincia

Las propuestas son de capacitación y expresiones artísticas que apuntan a fortalecer la inclusión en la provincia.

En diálogo con AGENFOR, el jefe de Educación Especial y de la Modalidad Domiciliaria y Hospitalaria de Formosa, Gustavo Miers, brindó detalles de las propuestas que tienen previstas en el marco del Mes de la Educación Especial ya que el día de la misma se conmemora el 9 de agosto.

De esta manera, señaló, ese sábado 1, en la Escuela Especial N°2 de Clorinda, concretarán la 4ta Jornada de Atención y Educación Primaria bajo el lema “La atención temprana cerca de todos: Desafíos y horizontes compartidos”.

La actividad iniciará a las 7:30 horas y se extenderá hasta las 13:30 horas, con la participación de las Escuelas Provinciales de Educación Especial (EPEE) N°1, N°2, N°7; el Centro de Atención Temprana N°1; Centros de Desarrollo Infantil (CDI); docentes, equipos profesionales, estudiantes, familias, público en general y demás actores de la comunidad educativa quienes podrán encontrarse, formarse e intercambiar experiencias durante la jornada.

“Los desafíos son permanentes y hay que tener en cuenta que debemos ir hacia el interior de nuestra provincia, sobre todo, habiendo una parte estratégica, donde la mayoría de las escuelas especiales que están cercanas van a participar, y muchas, por supuesto, de la ciudad de Formosa”, explicó el funcionario.

Y añadió que, el eje prioritario de este tipo de encuentros, es la formación de docentes “que están en este primer servicio de la modalidad, la atención y educación temprana que es cuando el sistema de salud recibe a un bebé que recién nace y, si tuviera alguna discapacidad temporal, permanente o algún riesgo social, la educación especial propone ya este servicio”.

“Es nuestro primer eslabón de la modalidad de educación especial, porque estamos hablando de bebés niños. Entonces, formarnos para mejorar, fortalecer y seguir ofreciendo nuestro servicio, nos lleva a organizar esta actividad”, señaló.

Miers también puso en valor contar con profesionales formoseños que trabajan en instituciones y tendrán la responsabilidad de disertar durante esta jornada.

Los mismos serán la doctora Iara Millenaar, quien abordará el neurodesarrollo en los primeros años; la doctora Mariela Antinori, sobre el docente como agente de detección temprana; la oftalmóloga Soledad Pastor, quien tratará la visión en el desarrollo infantil; el doctor Enrique Catalá con la audición, lenguaje y desarrollo infantil; y los licenciados Laura Lezcano y Juan Contreras brindarán herramientas para observar el desarrollo motriz, señales de alerta estrategias para el acompañamiento educativo.

Más actividades

“Nosotros vamos a tomar agosto para fortalecer lo que es la educación especial, todos los servicios y la modalidad que tiene nuestra provincia”, señaló.

Por ello, el próximo 14 de agosto, también concretarán una actividad artística en el Centro Polivalente de Arte.

“Nuestro trabajo siempre va a ser de manera articulada con las demás instituciones del Ministerio de Cultura y Educación, y sobre todo con las que también trabajan en la temática de la atención, promoción, y la garantía de derechos que deben tener las personas con discapacidad”, remarcó.

Y aseveró: “Porque en Formosa no sólo nos ocupamos y preocupamos, sino también, nuestro Modelo Formoseño, a través del Gobernador, garantiza los derechos de todas las personas con discapacidad”.







