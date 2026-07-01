Con la presencia del gobernador Gildo Insfrán finalizó la Ultra Maratón 2026

Además, el primer mandatario les hizo entrega de las medallas a los respectivos ganadores.

Este domingo 26, a las 9 horas, el gobernador Gildo Insfrán recibió a los atletas de la Ultra Maratón Formosa Copa Argentina "Hector Agustin Grunewald" 2026 que participaron en la categoría más pesada de la competencia: 24 horas. De esta manera, finalizó la octava edición de esta disciplina deportiva que reunió este año a 320 corredores.

La competencia, que inició en la mañana del sábado 25 con la largada de las categorías 24 y seis horas, se realizó en el Paseo Costanero capitalino y los más de 300 atletas participantes pertenecen a 16 provincias argentinas y cuatro países, lo que marca el crecimiento de este evento, año tras año.

Además, en la tarde de la primera jornada de este evento deportivo se largó el segundo grupo de competidores, pertenecientes a las categoría de tres y 12 horas.

Al respecto, el secretario de Deportes y Recreación Comunitaria de la provincia, Mario Romay, dialogó con la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR) y recordó que “la ultra maratón inició con distancias de 100 y 50 kilómetros, después se agregó la de 30 kilómetros y en los últimos dos años la modalidad ha cambiado, dejando de ser por distancia y pasando a ser por tiempo de 3, 6, 12 y 24 horas corriendo”.

“Este año se superó la cantidad de participantes, ya que el año pasado se convocó a 250 y ahora estuvieron presentes 320. Muchos de ellos vuelven a competir año tras años y es algo que llena de orgullo porque se trata de atletas de primer nivel”, subrayó.

Para cerrar, Romay destacó fuertemente “la presencia del gobernador Insfrán en este cierre”, afirmando que “su participación muestra a las claras el apoyo incondicional y la real importancia del deporte en la política pública del Modelo Formoseño”.



















