El Niño: Formosa “toma con seriedad y responsabilidad” las situaciones que podrían originarse por el fenómeno climático

Ante las posibles consecuencias que la llegada del fenómeno de El Niño puede provocar en territorio formoseño, el Gobierno provincial continúa profundizando los trabajos preventivos que ya se encuentran en ejecución, buscando así mitigar daños mayores en la población.

En este sentido, el ministro de Gobierno, Justicia, Seguridad y Trabajo de Formosa, el doctor Jorge González, dialogó con la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR) y expuso que “la llegada de El Niño podría generar mayores consecuencias en varias provincias de la región, por lo que el lunes 3 de agosto, en la ciudad de Resistencia- Chaco, Nación realizará una reunión con representantes de Chaco, Corrientes, Misiones y Formosa”.

Será en el Centro de Convenciones Gala situada en la Capital chaqueña convocado “por el Gobierno de la Nación, a través de la Secretaria General de la Presidencia a cargo de Karina Milei, la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación de Diego Santilli y el Ministerio de Seguridad de Alejandra Monteoliva”.

En el mismo, “se planteará las acciones necesarias a coordinar y ejecutar ante esta situación y, a su vez, se tendrá conocimiento de cuál es la mirada que tienen sobre “coordinación”, porque si este fenómeno se produce como los especialistas han anunciado, el escenario será de gran impacto en el territorio formoseño”, declaró.

Asimismo, Gonzalez esbozó con contundencia que desde la provincia se estima que “sea una reunión con resultados concretos” y que no sea un encuentro solo “para la fotografía”.

En este sentido, aclaró que “el Estado formoseño toma con seriedad y responsabilidad estas situaciones que podrían perjudicar al pueblo” y como muestra de ello, la provincia asistirá al encuentro “con el diagnóstico de la situación local, las propuestas de las acciones que se deberían de coordinar, y también se planteará que estas medidas no son gratis”.

“Se necesita tratar estas cuestiones con un grado de efectiva responsabilidad”, sostuvo y marcó que “Formosa siempre hace frente a estas situaciones con recursos propios, pero hay que tener en cuenta lo que este fenómeno puede provocar”.

“La experiencia de otros fenómenos de estas características indican que aumentarán las cantidades de lluvias”, sostuvo preocupado y remarcó que “además hay que tener en cuenta que entre enero y abril el río Pilcomayo siempre crece, porque el agua ingresa al territorio y por ende hay que manejar los caudales de agua y a su vez lidiar con los sedimentos que este trae”.

Además, “el aumento de lluvias también puede incidir en la altura de los ríos Paraguay y Bermejo, lo que marca que hay una serie de cuestiones de las que hay que tener conocimiento”.

A modo de mostrar que la Nación tiene responsabilidad en esta situación, explicó que “el escurrimiento de agua del territorio formoseño es de oeste hacia el este” y subrayó que “hay conocimiento de que existen situaciones en las alcantarillas de la Ruta Nacional N°11 con dificultades que van a ser necesarias solucionar para que se pueda dar la evacuación”.

Para cerrar este tema, expuso que lo planteado es por medio “del trabajo que se realizó a partir de los datos históricos que existentes de otros fenómenos de características similares a este”, por lo tanto “ante esa perspectiva se hace una prospección y una mirada hacia el futuro de un escenario que puede llegar a producirse”.

Caso Parajón

Por otra parte, el Ministro se refirió al caso del escribano Leandro Parajón, quien denunció haber sido privado de su libertad y ser perseguido en su domicilio luego de participar de la confección de un acta en una sesión del Consejo Superior de la UNaF.

“El caso surge a partir de que se tomó conocimiento público por medio de una publicación en redes sociales realizada por el propio escribano Parajón y, a raíz de ello, el Colegio de Escribanos, encabezado por el escribano David Cuño, contactó al Ministerio de Gobierno, Justicia, Seguridad y Trabajo”, comentó Gonzalez.

Seguidamente, añadió que, el damnificado “realizó la denuncia correspondiente en la Comisaría Primera de la ciudad capital, por lo que actualmente el caso está siendo investigado por la Justicia de Formosa”.

Asimismo, indicó que el lunes 20, recibió a ambos escribanos (Parajón y Cuño), con quienes mantuvo una reunión y en donde “el denunciante expuso que considera que lo que está viviendo es una persecución permanente”.

En este sentido y con la responsabilidad que le compete al Ministerio responsable de la seguridad pública de la provincia, Gonzalez indicó que “se tomó la denuncia y, en el papel de auxiliar de la justicia, se llevó adelante determinadas acciones investigativas”.

“Estas ya fueron incorporadas a la causa y están en poder del Juez y de la Fiscalía”, agregó y cerró informando que “además, se estableció un mecanismo de custodia en el domicilio del escribano hasta tanto se esclarezca el hecho”.







