Perfilado de calles y limpieza de desagües en distintos barrios de la ciudad

El plan de trabajo que impulsa la Municipalidad local a través de sus áreas de servicios públicos, llegó este lunes a barrios capitalinos, con tareas simultáneas de recomposición de calzadas y mantenimiento de la infraestructura pluvial. Los operativos estuvieron a cargo de la Dirección de Mantenimiento de la Vía Pública, dependiente de la Secretaría de Obras Públicas que conduce el ingeniero Norberto Jofré.

El perfilado de calles se concretó en los barrios Emilio Tomás, Evita y 17 de Octubre, donde además se aplicó relleno y compactado sobre las calles Arenales y Santa Cruz.

En el barrio Bernardino Rivadavia, las máquinas trabajaron sobre Polonio Enciso, entre D'Augero y Santa Fe. Otro equipo intervino la calle Domingo Juárez, entre las avenidas Antártida Argentina y 8 de Abril, con saneamiento, retiro de suelo, relleno y compactación.

El mantenimiento de los desagües ocupó buena parte de la jornada.

En el barrio El Resguardo se realizó la limpieza manual de sumideros con el apoyo del camión desobstructor, en respuesta a un pedido elevado por los propios vecinos. La misma modalidad se replicó en el Divino Niño, donde se limpiaron cunetas a cielo abierto en las manzanas 94, 95 y 98.

En La Nueva Formosa, en tanto, se avanzó con la limpieza mecánica del zanjón de descarga entre las calles 24 y 18.

Una cuadrilla adicional trabajó en la Urbanización Maradona con perfilado y levantamiento de esquineros, tarea que se repitió en el barrio Namqom sumando cuneteo manual y mecánico.

El operativo se completó con la limpieza del canal principal del barrio Virgen de Luján y de los desagües a cielo abierto de Eva Perón y 8 de Octubre.



