Informaron actividades de vacaciones invernales en el Museo Ferroviario

En el marco de las variadas actividades de vacaciones de invierno que tiene programada la Municipalidad de Formosa, una de ellas serán las que se desarrollarán en el Museo Ferroviario.

Precisamente, la coordinadora, Graciela Cuyé comentó cuales serán las actividades que podrán disfrutar tanto los turistas que visitan Formosa, como así también los vecinos y vecinas de la ciudad.

Una de las principales propuestas será "Misión entre Rieles", un juego recreativo organizado por el Museo Ferroviario Municipal que invita a participar a niños junto a sus padres, abuelos, tíos o primos.

“La actividad, inspirada en una búsqueda del tesoro, propone recorrer las distintas salas del museo resolviendo desafíos que permiten conocer de manera entretenida la historia del ferrocarril y su patrimonio”, explicó Cuyé.

La iniciativa se desarrollará de lunes a viernes, de 8 a 12 y de 16 a 20 horas, mientras que los sábados podrá disfrutarse de 16 a 20 horas. Además, durante toda la programación habrá visitas guiadas para que vecinos y turistas puedan conocer el valor histórico del edificio y las piezas que conforman su colección.

Asimismo, comento que se encuentra prevista la realización del "Cuento de Trenes para Niños", a cargo de Marina Silveri, cuya fecha será anunciada próximamente.

La coordinadora del Museo informó además que, en paralelo, el Museo del Mercado Municipal, ubicado en Rivadavia casi Pringles, ofrecerá la actividad "Pinta Niños", destinada a chicos de entre 3 y 10 años. La propuesta busca estimular la creatividad mediante el dibujo y la pintura, complementándose con visitas guiadas para que los participantes descubran la historia y el patrimonio del tradicional mercado de la ciudad. Las actividades se realizarán de lunes a viernes de 8 a 12 y de 16 a 20 horas, y los sábados de 16 a 20 horas.

La programación de vacaciones también incluirá actividades artísticas para niños en la Ecoferia del Río, que se desarrollarán todos los domingos de julio, de 15 a 19 horas, en el Paseo del Río. Allí, los más pequeños podrán participar de diferentes expresiones creativas en un entorno natural pensado para el disfrute de toda la familia.

Como parte de la agenda cultural, el 17 de julio a las 20 horas se llevará a cabo el taller "Del Registro al Arte", una charla sobre fotografía artística destinada a fotógrafos, aficionados y público interesado en esta disciplina. La actividad tendrá lugar en el Salón de Extensión del Museo Ferroviario Municipal Estación Cultural y contará con entrada libre y gratuita.



