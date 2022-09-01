Ibarreta celebró 105 Años con un hospital que asegura la salud de su comunidad

Recientemente, en un emotivo acto, el Hospital Distrital III se presentó como un pilar fundamental en la atención sanitaria de la región, destacando su capacidad de adaptación y resiliencia frente a un contexto nacional marcado por el desfinanciamiento y el repliegue del Estado en materia de salud.

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"La consolidación y el crecimiento sostenido de nuestro hospital no son hechos aislados, sino el reflejo concreto de un Estado presente bajo el liderazgo del gobernador Insfrán", declaró la directora del hospital, Dra. Vivian González, subrayando que “la salud no debe ser considerada una mercancía ni una variable de ajuste”.

Durante la reciente celebración, enfatizó la importancia de la colaboración entre el municipio y la provincia, afirmando que, “este modelo de trabajo conjunto es esencial para garantizar el acceso a servicios médicos de calidad”.

En este sentido, González también mencionó cómo el Modelo Formoseño se fundamenta en estrategias de arraigo, prevención y equidad territorial, asegurando que cada habitante tenga acceso a la medicina de alta complejidad sin importar su ubicación geográfica.

Reconocimiento al Municipio

Por otra parte, y en otro marco, recientemente, el hospital enfrentó un inconveniente significativo debido a la falta de agua potable, lo que podría haber afectado sus operaciones críticas.

La respuesta del municipio, liderada por el intendente Adán Jarzynski, fue inmediata. Equipos técnicos locales y provinciales trabajaron en coordinación para normalizar el servicio en tiempo récord, evitando cualquier tipo de interrupción en las áreas de atención médica y en las guardias del hospital.

"La celeridad y eficacia en la resolución de este inconveniente demuestra que las tareas coordinadas entre instituciones no solo resuelven crisis operativas de forma eficiente, sino que son la herramienta fundamental para blindar el bienestar y la dignidad de nuestro pueblo en momentos complejos", concluyó la Dra. González, resaltando la importancia de la colaboración interinstitucional.

De esta manera, las autoridades recordaron que el fortalecimiento de la matriz del Hospital Distrital III no se detiene en la coyuntura festiva. Indicaron que, “la institución continúa expandiendo su capacidad operativa mediante la optimización de servicios de especialidades, la consolidación de redes de derivación interna y campañas de atención primaria en terreno, reafirmando su posición como el pilar sanitario indiscutido de la zona.

En resumen, el 105° Aniversario de Ibarreta no solo celebró la historia de la localidad, sino también el compromiso inquebrantable de su hospital, que sigue siendo un ejemplo de resiliencia y dedicación en la atención de salud, incluso en tiempos difíciles.











