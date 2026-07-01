"Néstor en Bloque " muda su show a Beer Monkeys

El reconocido referente de la música tropical y urbana se presentará el próximo viernes, a las 21, en el boliche de barrio Moreno en lugar del Club “Sol de América” como estaba previsto originalmente.

Así lo anunció FD Producciones (organizadora del evento), precisando además que las entradas adquiridas son consideradas VIP y cuentan con acceso prioritario al venue y acceso al VIP de Beer Monkeys, agregándose un nuevo sector “General”, el cual ya cuenta con entradas disponibles a través de Articket.com.ar. Por otra parte, los tickets físicos se pueden adquirir solamente en efectivo en Punto Norte (España y Sarmiento).

Con más de 20 años de trayectoria internacional y millones de kilómetros recorridos en giras por Latinoamérica, Estados Unidos y Europa, Néstor en Bloque se ha consolidado como una de las voces más influyentes de la música tropical y urbana. Actualmente radicado en Miami, continúa expandiendo su música a nivel global, conectando culturas y audiencias con un estilo único y en constante evolución.

Como artista de The Block Inc y OneRPM, mantiene una intensa actividad en la escena internacional, llevando su propuesta a nuevos mercados y reafirmando una carrera caracterizada por su vigencia, impacto y crecimiento permanente.

Una oportunidad única para disfrutar en vivo de uno de los artistas más representativos y vigentes de la música tropical argentina.