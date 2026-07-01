El Vicegobernador saludó a los empleados legislativos en su día

El Día del Empleado Legislativo se celebra cada 6 de julio en la Argentina. Esta fecha conmemora el Primer Congreso Nacional de Empleados Legislativos realizado en la provincia de Salta en el año 1974.

El vicegobernador de la provincia, Eber Solís, saludó en su día a los empleados que “hacen posible el funcionamiento diario del Poder Legislativo de Formosa”.

“Hoy reconocemos y agradecemos el compromiso, la vocación y el esfuerzo de quienes, con responsabilidad y dedicación, hacen posible el funcionamiento diario del Poder Legislativo de Formosa”, subrayó.

En ese marco, puso en valor la labor que desempeñan, considerándola “fundamental para fortalecer las instituciones, consolidar la democracia y acompañar la voluntad del pueblo formoseño”.

Agradeciendo su “valioso trabajo”, cerró su mensaje deseándoles “muchas felicidades en su día”.



