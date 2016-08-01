Nacif destacó el trabajo conjunto con el Gobierno de Formosa para acompañar a los productores de la costa del Bermejo

El intendente de Ingeniero Juárez, Rafael Nacif, destacó el trabajo articulado que se viene desarrollando junto al Gobierno de la Provincia de Formosa, a través del Instituto PAIPPA, para fortalecer la producción de las familias paipperas de la costa del Bermejo, y reafirmó el compromiso del Municipio de seguir acompañando a los pequeños productores con una presencia permanente en el territorio.

En esta oportunidad, los equipos técnicos llevaron adelante recientemente el armado de huertas familiares y la entrega de semillas a productores de distintos parajes de la costa del Bermejo. El Municipio acompañó estas acciones con apoyo logístico y recursos humanos para que la asistencia llegue a las familias rurales.

Las tareas alcanzaron a las familias de Julia Cuéllar y Rodrigo González, en el paraje El Remanso; a la familia Juárez González, en Porongal; y a la familia González, en Campo Grande, donde además se entregó media sombra para fortalecer la producción.

El jefe comunal recordó que muchas de estas familias viven de la agricultura y la ganadería y fueron afectadas por las crecidas del río Bermejo, por lo que consideró fundamental continuar respaldándolas para recuperar y fortalecer su capacidad productiva.

"En Ingeniero Juárez trabajamos siempre en equipo con el Gobierno de la Provincia de Formosa porque entendemos que cuando unimos esfuerzos las respuestas llegan más rápido a nuestra gente. Quiero destacar la visión y el permanente acompañamiento de nuestro gobernador, el doctor Gildo Insfrán, cuya decisión política de estar presente en todo el territorio permite que las familias productoras reciban el apoyo que necesitan para seguir creciendo", expresó Rafael Nacif.

Finalmente, el intendente sostuvo que el Municipio continuará poniendo toda su estructura, sus recursos humanos y su capacidad de trabajo al servicio de estas acciones, convencido de que el trabajo coordinado con el Gobierno de la Provincia fortalece la producción, el arraigo y el desarrollo de las comunidades rurales del oeste formoseño.



