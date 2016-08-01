En emotivo acto Jofré entregó decretos de Adjudicación y Obligaciones Cumplidas a vecinos de la ciudad

El intendente Jorge Jofré encabezó en la mañana del miércoles, en el Salón Cultural Municipal, la entrega de decretos de Adjudicación en Venta y Obligaciones Cumplidas, a vecinos formoseños.

Acompañaron a Jefe Comunal, el presidente del Concejo Deliberante, Darío Di Martino; la diputada Elena García; los ediles Malena Gamarra, Beatriz “Kitta” Segovia y José Delguy además de secretarios, subsecretarios, directores y familiares de los vecinos beneficiados.

Las familias beneficiarias llegan de San Francisco, Fontana, Obrero, Itatí, Juan Domingo Perón, Eva Perón e Independencia. Llegaron acompañadas, con hijos y nietos, a un acto que para muchos cierra años de trámites.

El Banco de Tierras nació por decisión de Jofré para resolver un problema que se arrastraba desde hacía décadas en la ciudad: miles de familias ocupando lotes fiscales sin ningún papel que las respaldara. Antes de su creación, esos expedientes dormían en cajones, algunos desde los años 80, sin que nadie se hiciera cargo de destrabarlos.

Sofía Carbajal, una de las vecinas adjudicadas, abrió los discursos en nombre de los beneficiarios. Con la voz cargada de emoción, dijo: "hoy es el día en el que la palabra deja de ser una idea y se transforma en realidad, se transforma en algo que podemos tocar, abrazar y guardar". Y sumó una reflexión que resonó entre los presentes: "la democracia se mide en la dignidad de su pueblo y en el trabajo del suelo compartido. Esto que se nos reconoce hoy no es el punto final de un camino, sino el comienzo de una nueva etapa".

También habló Raymunda Filadelfia Salinas, vecina del Circuito Cinco, quien agradeció al Municipio por acompañar el proceso hasta su resolución. Contó lo que significó para su familia la espera de tantos años, y se mostró conmovida al recibir finalmente el documento que tanto habían aguardado.

Después tomó la palabra Diego Luque, director del Banco de Tierras Municipales, quien repasó el objetivo del organismo desde su creación: "cuidar las tierras municipales y ponerlas al servicio de la comunidad, para que puedan transformarse en viviendas, en espacios públicos, obras e infraestructura que mejoren la calidad de vida de todos los formoseños". Y agregó: "ese esfuerzo hoy se refleja con hechos concretos".

Luque precisó que ya se confeccionaron 37 decretos que permiten seguir avanzando hacia el título de propiedad, y remarcó una decisión de gestión: "decidimos acercar el municipio a la gente y no esperar que la gente venga al municipio". Cerró con una definición sobre el sentido del trabajo del Banco de Tierras: "cuando una familia recibe un documento como el de hoy, no recibe solamente un papel, recibe tranquilidad, recibe seguridad y recibe la certeza de que su esfuerzo valió la pena. Ese es el municipio en el que creemos".

El intendente cerró el acto retomando las palabras de las vecinas. "Es una alegría poder compartir con ustedes este momento de suma importancia, que es la entrega de las obligaciones cumplidas, el paso previo, como bien explicaba la vecina, para que puedan hacer la titularización", dijo Jofré. Y agregó: "para todos aquellos que soñamos con un futuro mejor, contar con la seguridad jurídica para nosotros y para nuestros familiares es lo mejor que nos puede pasar".

El intendente aprovechó además para dejar una advertencia a quienes estén por comprar un lote. "Fíjense previamente a la compra del loteo para no ser engañados, porque después no les llega ningún servicio", advirtió. Explicó que un loteo debe entregarse con luz eléctrica, iluminación, red de agua y apertura de calles, "y no solamente una parcela, porque no funciona así". Y cerró con una recomendación puntual: "acérquense a la Municipalidad previo a comprar cualquier terreno, o que sus familiares compren, para saber que lo que adquieran les va a servir", concluyó.



