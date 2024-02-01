En el marco del Hackathon Norte Potencia 2026, organizado por Potencia Argentina, el Equipo 6 presentó “Mi Proceso”, una propuesta de funcionalidades digitales diseñadas para integrarse al Sistema de Administración de Expedientes (SAE) del Poder Judicial de Tucumán, con el objetivo de transformar la experiencia de las víctimas de delitos penales en el seguimiento de sus causas judiciales.

El proyecto nace de una realidad concreta y de una historia personal. Ana Sofía Rubino, activista y sobreviviente de abuso sexual intrafamiliar, explica:

“Yo hice una denuncia. La condena llegó ocho años después. Ocho años llamando, preguntando, sin entender nada. Ahí dije: esto no es justicia.”

— Ana Sofía Rubino

“La justicia no puede ser que la víctima sea la última en enterarse.”

— Ana Sofía Rubino

Según relevamiento propio realizado en los Tribunales de Tucumán, el 80% de los ciudadanos no sabe cómo seguir su causa judicial, y el 60% de las víctimas no entiende el estado de su causa. Detrás de estos números hay tres problemas estructurales que “Mi Proceso” busca resolver:

PROBLEMA 1 — Opacidad: Las víctimas no saben en qué estado está su causa. No hay forma simple de consultar el avance sin acudir a un abogado o llamar a tribunales.

PROBLEMA 2 — Desconocimiento del cronograma judicial: La víctima desconoce cómo funciona el proceso judicial, cuáles son sus etapas y cuánto tiempo demora cada una, lo que genera desorientación sobre su causa.

PROBLEMA 3 — Vocabulario Técnico Jurídico: Las víctimas desconocen los términos legales de su expediente, lo que dificulta la comprensión del proceso.

Estas problemáticas se agravan en contextos de vulnerabilidad socioeconómica, donde el acceso a la información es limitado y la presencialidad constituye una barrera adicional.

“Los datos ya existen en el Portal del SAE. El problema no es la información. Es que no llega a la víctima.”

— Héctor Adrián Argañaraz Gamarra, desarrollador del equipo

Las tres funcionalidades

“Mi Proceso” se organiza en tres funcionalidades complementarias, accesibles desde una sola página dentro del portal del SAE:

01 Timeline Visual del Proceso

La víctima visualiza una línea de tiempo cronológica con todos los eventos de su causa — denuncia, derivaciones, audiencias, resoluciones — expresados en lenguaje ciudadano, sin jerga legal. Cada evento muestra fecha, institución interviniente, estado (completado, en curso, pendiente) y una descripción clara. La experiencia se asemeja al seguimiento de un envío de comercio electrónico, una metáfora intencional que reduce la ansiedad y la incertidumbre del litigante.

02 Notificaciones + Google Calendar

Cada novedad procesal genera una notificación automática por correo electrónico y, cuando corresponde, un evento sincronizado con Google Calendar mediante OAuth. Esto asegura que la víctima no pierda fechas críticas — audiencias, vencimientos, citaciones — sin necesidad de tener una aplicación abierta.

03 Asistente IA Judicial

Un chat basado en inteligencia artificial que responde cualquier consulta sobre la causa en lenguaje claro y ciudadano. El asistente está potenciado por una base de conocimiento que incorpora el Código Procesal Penal de Tucumán (Ley N.° 8.933/2016), la Ley Nacional de Derechos de las Víctimas (N.° 27.372), y los datos dinámicos de la causa particular. La víctima puede preguntar “¿En qué estado está mi causa?”, “¿Qué significa ‘análisis de pruebas’?” o “¿Cuándo es la próxima audiencia?”, y recibe respuestas inmediatas, empáticas y jurídicamente fundadas en lenguaje accesible.

Cómo se vincula la víctima con su causa

Uno de los aspectos innovadores del proyecto es el mecanismo de acceso. No existe auto-registro: la cuenta se crea cuando el expediente llega al portal del SAE, de la mano del abogado. Luego la víctima activa su cuenta de forma independiente, verificando su identidad con KYC (documento + selfie) y creando su contraseña personal. Sin formularios, sin datos que cargar, sin depender del abogado.

El DNI es la clave que vincula a la persona con su causa en el SAE: el sistema consulta los expedientes activos vinculados a ese documento. Si no hay causa activa, la víctima igualmente puede ingresar y se le informa que su causa aún no ha llegado al SAE.

Alineamiento con estándares internacionales

La propuesta se alinea con la Declaración sobre los Principios Fundamentales de Justicia para las Víctimas de Delitos (Asamblea General de las Naciones Unidas, 1985), que enfatiza el derecho a la información, la participación y la protección contra la revictimización. Asimismo, se inscribe en la tendencia global de digitalización de los servicios judiciales que impulsa la CEPAL, que identifica la transformación digital del Estado como habilitador clave para la inclusión y la equidad.

Sobre el equipo

El equipo está integrado por cuatro profesionales del NOA —dos formoseños y dos tucumanos—:

Demo del prototipo

El equipo desarrolló un prototipo funcional navegable desplegado en justuc.vercel.app, que permite experimentar las tres funcionalidades como si ya estuvieran integradas en el SAE. Los datos son simulados para ilustrar el concepto.

Cómo navegar la demo:

1. Ingresar a justuc.vercel.app

2. Iniciar sesión con DNI 30123456 y contraseña MPF-TUC-2026−00421

3. El sistema solicitará cambiar la contraseña (simula el primer ingreso)

4. Explorar las tres secciones: Timeline, Notificaciones y Asistente IA

Datos clave del proyecto

Nombre: Mi Proceso

Evento: Hackathon Norte Potencia 2026 — Equipo 6

Eje temático: Justicia

Propuesta: Funcionalidades digitales para integrar al SAE del Poder Judicial de Tucumán

Público: Víctimas de delitos penales

Stack técnico: Next.js, TypeScript, Tailwind CSS

Demo: justuc.vercel.app

Repositorio: github.com/adriangmrraa/justuc







